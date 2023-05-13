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  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 мая
Украина. Премьер лига
13 мая 2023, 01:15 |
29
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 мая

Важные события во всех видах спорта

13 мая 2023, 01:15 |
29
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 мая
УПЛ

В субботу, 13 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

14:00 Динамо Киев – Черноморец

Favbet 1.42 – 4.80 – 7.50

15:00 Реал Сосьедад – Жирона

Favbet 1.68 – 3.98 – 5.95

17:00 Ингулец – Шахтер

Favbet 18.00 – 6.00 – 1.21

17:00 Челси – Ноттингем Форест

Favbet 1.57 – 4.44 – 6.45

ТЕННИС

12:00 Ангелина Калинина – София Кенин

Favbet 1.91 – 1.89

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Источник Sport.ua
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