СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 мая

В субботу, 13 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

14:00 Динамо Киев – Черноморец

1.42 – 4.80 – 7.50

15:00 Реал Сосьедад – Жирона

1.68 – 3.98 – 5.95

17:00 Ингулец – Шахтер

18.00 – 6.00 – 1.21

17:00 Челси – Ноттингем Форест

1.57 – 4.44 – 6.45

ТЕННИС

12:00 Ангелина Калинина – София Кенин

1.91 – 1.89