Украина. Премьер лига13 мая 2023, 01:15 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 мая
Важные события во всех видах спорта
13 мая 2023, 01:15 |
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В субботу, 13 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
14:00 Динамо Киев – Черноморец
15:00 Реал Сосьедад – Жирона
17:00 Ингулец – Шахтер
17:00 Челси – Ноттингем Форест
ТЕННИС
12:00 Ангелина Калинина – София Кенин
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