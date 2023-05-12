Хавбек Хусрав Тоиров из Таджикистана забил первый гол за «Шахтера» U-19 в матче чемпионата Украины U-19

В поединке юниорского состава горняков против «Ингульца» U-19 (3:0) Тоиров отличился на 53-й минуте. Футболист в начале весны переехал в Украину из казахстанского клуба «Атырау».

18-летний футболист ранее дебютировал за первую команду, выйдя на замену в конце матча 21-го тура УПЛ против «Львова» (2:0).

Чемпионат Украины U-19. 12 мая

Ингулец U-19 (Петрово) – Шахтер U-19 (Донецк) – 0:3

Голы: Цуканов, 41, Тоиров, 53, Демченко, 83.

Шахтер U-19: Кравец, Чуйко (Сметана, 64), Козик, Фарина (к), Огарков (Галонский, 72), Глущенко (Ломага, 72), Бундаш (Башмарин, 59), Цуканов, Пушкарев (Трифаненко, 59), Тоиров, Демченко.

ВИДЕО. Хусрав Тоиров из Таджикистана забил первый гол за Шахтер U-19