Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Хусрав Тоиров из Таджикистана забил первый гол за Шахтер U-19
Молодежные турниры
12 мая 2023, 23:40 | Обновлено 13 мая 2023, 00:15
62
0

ВИДЕО. Хусрав Тоиров из Таджикистана забил первый гол за Шахтер U-19

Хавбек забил в поединке юниорского состава горняков против «Ингульца» U-19

12 мая 2023, 23:40 | Обновлено 13 мая 2023, 00:15
62
0
ВИДЕО. Хусрав Тоиров из Таджикистана забил первый гол за Шахтер U-19
ФК Шахтер Днецк. Хусрав Тоиров

Хавбек Хусрав Тоиров из Таджикистана забил первый гол за «Шахтера» U-19 в матче чемпионата Украины U-19

В поединке юниорского состава горняков против «Ингульца» U-19 (3:0) Тоиров отличился на 53-й минуте. Футболист в начале весны переехал в Украину из казахстанского клуба «Атырау».

18-летний футболист ранее дебютировал за первую команду, выйдя на замену в конце матча 21-го тура УПЛ против «Львова» (2:0).

Чемпионат Украины U-19. 12 мая

Ингулец U-19 (Петрово) – Шахтер U-19 (Донецк) – 0:3

Голы: Цуканов, 41, Тоиров, 53, Демченко, 83.

Шахтер U-19: Кравец, Чуйко (Сметана, 64), Козик, Фарина (к), Огарков (Галонский, 72), Глущенко (Ломага, 72), Бундаш (Башмарин, 59), Цуканов, Пушкарев (Трифаненко, 59), Тоиров, Демченко.

ВИДЕО. Хусрав Тоиров из Таджикистана забил первый гол за Шахтер U-19

По теме:
Ингулец – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Шахтер
Ингулец – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Шахтер Донецк Хусрав Тоиров Шахтер Донецк U-19 Ингулец Ингулец U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 Ингулец - Шахтер видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не было такого 46 лет. Барселона станет белой
Футбол | 12 мая 2023, 09:22 4
Не было такого 46 лет. Барселона станет белой
Не было такого 46 лет. Барселона станет белой

Каталонцы в будущем сезоне удивят цветом формы

Шесть голов и два ассиста. Холанд назван лучшим игроком АПЛ в апреле
Футбол | 12 мая 2023, 20:43 0
Шесть голов и два ассиста. Холанд назван лучшим игроком АПЛ в апреле
Шесть голов и два ассиста. Холанд назван лучшим игроком АПЛ в апреле

Лучшим тренером в апреле был признан наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери

Заря. Весенний чемпион  
Футбол | 12.05.2023, 12:05
Заря. Весенний чемпион  
Заря. Весенний чемпион  
Под Бахмутом погиб именитый украинский хоккеист
Хоккей | 12.05.2023, 17:21
Под Бахмутом погиб именитый украинский хоккеист
Под Бахмутом погиб именитый украинский хоккеист
Цуренко одолела в Риме американку и сразится с первой ракеткой мира
Теннис | 12.05.2023, 21:25
Цуренко одолела в Риме американку и сразится с первой ракеткой мира
Цуренко одолела в Риме американку и сразится с первой ракеткой мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Де Дзерби нарасхват. Где окажется экс-тренер Шахтера в следующем сезоне
Де Дзерби нарасхват. Где окажется экс-тренер Шахтера в следующем сезоне
11.05.2023, 20:00 15
Футбол
Рой ДЖОНС: «Хейни не сравнится с Ломаченко»
Рой ДЖОНС: «Хейни не сравнится с Ломаченко»
11.05.2023, 16:33 2
Бокс
«За Украину, за Крым». Жена Усика подарила оккупантам минометный снаряд
«За Украину, за Крым». Жена Усика подарила оккупантам минометный снаряд
11.05.2023, 09:31 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Легия объявила о трансфере форварда Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. Легия объявила о трансфере форварда Днепра-1
12.05.2023, 21:09
Футбол
Аль-Айн с дублем Ярмоленко выиграл матч последнего тура чемпионата ОАЭ
Аль-Айн с дублем Ярмоленко выиграл матч последнего тура чемпионата ОАЭ
12.05.2023, 19:17
Футбол
Калинина деклассировала россиянку на старте крупного турнира в Риме
Калинина деклассировала россиянку на старте крупного турнира в Риме
11.05.2023, 17:51 18
Теннис
Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы
Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы
11.05.2023, 20:20 15
Футбол
Спрячьте все, бл***. Богуслаев попросил включить его в обмен с рф
Спрячьте все, бл***. Богуслаев попросил включить его в обмен с рф
11.05.2023, 02:23 15
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности