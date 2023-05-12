«Я верю в Руслана». Тренер Марселя оценил выступления Малиновского

Наставник «Марселя» Игор Тудор уверен, что украинский хавбек Руслан Малиновский, который выступает за команду с января, еще покажет свои лучшие качества.

«Малиновский действительно много терял мяч во втором тайме матча против «Ланса». Однако в игре с «Лионом» Руслан показал себя хорошо. Малиновский является тем футболистом, которого мы достаточно долго хотели приобрести. Он техничен, у него фантастический настрой и он понимает футбол».

«Но каждому игроку нужно время, ведь он переехал из Италии в новый чемпионат. Так или иначе, я верю у Руслана», – сказал Тудор.

Малиновский после перехода в «Марсель» провел 19 матчей и забил два гола.