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  4. Новый Левандовски. Тухель подтвердил, что Баварии нужен центрфорвард
Германия
12 мая 2023, 21:45 |
869
0

Новый Левандовски. Тухель подтвердил, что Баварии нужен центрфорвард

Команде не хватает центрального форварда

12 мая 2023, 21:45 |
869
0
Новый Левандовски. Тухель подтвердил, что Баварии нужен центрфорвард
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Тренер «Баварии» Томас Тухель признал, что команде не хватает центрального нападающего, которого клуб потерял после ухода в «Барселону» Роберта Левандовски.

«Большие клубы в Лиге чемпионов, которым удается доминировать в турнире, имеют в своих составах очень мощных форвардов. Это 9-й номер, на которого всегда можно положиться».

«И это игроки абсолютного уровня. Конечно, все ищут таких нападающих, все хотят их подписать», — сказал Тухель.

Среди вариантов для клуба называли Виктора Осимхена и Гарри Кейна.

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Источник Фабрицио Романо
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