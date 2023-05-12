Новый Левандовски. Тухель подтвердил, что Баварии нужен центрфорвард
Команде не хватает центрального форварда
Тренер «Баварии» Томас Тухель признал, что команде не хватает центрального нападающего, которого клуб потерял после ухода в «Барселону» Роберта Левандовски.
«Большие клубы в Лиге чемпионов, которым удается доминировать в турнире, имеют в своих составах очень мощных форвардов. Это 9-й номер, на которого всегда можно положиться».
«И это игроки абсолютного уровня. Конечно, все ищут таких нападающих, все хотят их подписать», — сказал Тухель.
Среди вариантов для клуба называли Виктора Осимхена и Гарри Кейна.
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