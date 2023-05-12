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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хавбек Зари перешел в бразильскую Конкордию
Бразилия
12 мая 2023, 20:58 |
508
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хавбек Зари перешел в бразильскую Конкордию

Силас продолжит карьеру в команде одной из низших лиг бразильского футбола

12 мая 2023, 20:58 |
508
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хавбек Зари перешел в бразильскую Конкордию
galodooeste.com.br

26-летний бывший полузащитник «Зари» Силас подписал контракт с бразильским клубом «Конкордия», представляющего одноименный муниципалитет из штата Санта-Катарина.

О сроках личного контракта и условиях трансфера не сообщается.

«Счастлив и мотивирован этим новым вызовом в моей карьере. Надеюсь, что вместе с моими товарищами по команде мы сможем войти в историю, впервые выйдя в бразильскую Серию С», - заявил Силас.

За «Зарю» Силас выступал с 2017 по 2020 годы, после чего свободным агентом ушел в минское «Динамо».

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Источник Sport.ua
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