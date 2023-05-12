ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хавбек Зари перешел в бразильскую Конкордию

26-летний бывший полузащитник «Зари» Силас подписал контракт с бразильским клубом «Конкордия», представляющего одноименный муниципалитет из штата Санта-Катарина.

О сроках личного контракта и условиях трансфера не сообщается.

«Счастлив и мотивирован этим новым вызовом в моей карьере. Надеюсь, что вместе с моими товарищами по команде мы сможем войти в историю, впервые выйдя в бразильскую Серию С», - заявил Силас.

За «Зарю» Силас выступал с 2017 по 2020 годы, после чего свободным агентом ушел в минское «Динамо».