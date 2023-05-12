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  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Из-за Евровидения не сыграем в субботу. Устал бороться»
Англия
12 мая 2023, 20:05 | Обновлено 12 мая 2023, 20:11
1606
1

Пеп ГВАРДИОЛА: «Из-за Евровидения не сыграем в субботу. Устал бороться»

Тренер недоволен расписанием

12 мая 2023, 20:05 | Обновлено 12 мая 2023, 20:11
1606
1
Пеп ГВАРДИОЛА: «Из-за Евровидения не сыграем в субботу. Устал бороться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосеп Гвардиола

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что уже устал бороться с расписанием матчей АПЛ. Команда ближайший тур проведет против «Эвертона» в воскресенье, тогда как соперник по ответному полуфиналу Лиги чемпионов «Реал» свой матч сыграет в субботу и получит дополнительный день отдыха.

Проблема в том, что Ливерпуле из-за Евровидения не могут обеспечить охрану футбольного матча в субботу.

«Я не могу понять это расписание. Мы не можем сыграть в субботу, потому что в Ливерпуле проходит Евровидение, а полиция не готова обеспечивать безопасность двух больших мероприятий. Я этого не понимаю, но я уже устал бороться».

«Что я могу сделать? Будет на один день меньше подготовки к «Реалу», — сказал Гвардиола.

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чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Источник BBC
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Комментарии 1
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Alex196
Потрясающий тренер. всегда борется до последнего .Никогда не сдается .И игрок был боец в Барселоне и такой же тренер .
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