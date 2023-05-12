Журналист: Днепр-1 со следующего сезона вернется на Днепр-Арену
Домашние еврокубковые матчи днепряне могут перенести в Польшу
«Днепр-1» со следующего сезона будет принимать соперников по УПЛ на родном стадион «Днепр-Арена». Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.
Отметим, что в этом сезоне команда Александра Кучера играет домашние матчи национального первенства на ужгородском «Авангарде».
Также сообщается, что «Днепр-1» сменит и еврокубковую прописку. Если военные действий на территории Украины продолжатся, рассматривается вариант переезда из Словакии в Польшу. В сезоне 2022/23 днепряне играли домашние международные матчи в Кошице.
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