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  4. Журналист: Днепр-1 со следующего сезона вернется на Днепр-Арену
Украина. Премьер лига
12 мая 2023, 19:50 |
143
1

Журналист: Днепр-1 со следующего сезона вернется на Днепр-Арену

Домашние еврокубковые матчи днепряне могут перенести в Польшу

12 мая 2023, 19:50 |
143
1
Журналист: Днепр-1 со следующего сезона вернется на Днепр-Арену
СК Днепр-1

«Днепр-1» со следующего сезона будет принимать соперников по УПЛ на родном стадион «Днепр-Арена». Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Отметим, что в этом сезоне команда Александра Кучера играет домашние матчи национального первенства на ужгородском «Авангарде».

Также сообщается, что «Днепр-1» сменит и еврокубковую прописку. Если военные действий на территории Украины продолжатся, рассматривается вариант переезда из Словакии в Польшу. В сезоне 2022/23 днепряне играли домашние международные матчи в Кошице.

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Днепр-1 Днепр-Арена чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
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Комментарии 1
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fourth place
А Днепр тот который не фейковый минусовый ,тоже вернётся ?
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