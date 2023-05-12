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  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я бы хотел, чтобы Интер выиграл Лигу чемпионов»
Лига чемпионов
12 мая 2023, 19:02 |
340
1

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я бы хотел, чтобы Интер выиграл Лигу чемпионов»

Тренер «Динамо» – о борьбе за Кубок чемпионов

12 мая 2023, 19:02 |
340
1
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я бы хотел, чтобы Интер выиграл Лигу чемпионов»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу поделился своим мнением по поводу полуфиналов Лиги чемпионов:

«Мне очень понравился матч «Интера» против «Милана». Я увлекался игрой своего бывшего подопечного Генриха Мхитаряна, которого я тренировал в «Шахтере». Я послал ему сообщение с поздравлениями. Я бы хотел, чтобы «Интер» выиграл Лигу чемпионов. И из-за Мхитаряна, и из-за моей истории с этим клубом.

Я думаю, что из этой пары именно «Интер» поедет в Стамбул, и сыграет в финале с «Манчестер Сити». В финале может случиться что угодно, но я считаю, что «Интер имел бы больше шансов на победу в матче с «Реалом».

Напомним, Луческу тренировал «Интер» в сезоне 1998/1999, и выходил с командой в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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Мирча Луческу Интер Милан Милан - Интер Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити
Источник La Gazzetta dello Sport
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Комментарии 1
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Сергей Долина
Интеру нужно пройти еще Милан, да 70 - 80 %, что пройдут, но все же 20 - 30% шансов у Милана есть. А вот если Интер действительно выйдет в финал, вполне может выиграть лигу чемпионов!
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