Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я бы хотел, чтобы Интер выиграл Лигу чемпионов»

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу поделился своим мнением по поводу полуфиналов Лиги чемпионов:

«Мне очень понравился матч «Интера» против «Милана». Я увлекался игрой своего бывшего подопечного Генриха Мхитаряна, которого я тренировал в «Шахтере». Я послал ему сообщение с поздравлениями. Я бы хотел, чтобы «Интер» выиграл Лигу чемпионов. И из-за Мхитаряна, и из-за моей истории с этим клубом.

Я думаю, что из этой пары именно «Интер» поедет в Стамбул, и сыграет в финале с «Манчестер Сити». В финале может случиться что угодно, но я считаю, что «Интер имел бы больше шансов на победу в матче с «Реалом».

Напомним, Луческу тренировал «Интер» в сезоне 1998/1999, и выходил с командой в четвертьфинал Лиги чемпионов.