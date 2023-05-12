Стародубцева пробилась в полуфинал 60-тысячника ITF в США

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№499 WTA) продолжает побеждать на грунтовом турнире серии ITF W60 в Нейплсе (США).

В 1/4 финала соревнований украинка переиграла Марселу Сакариас (№190 WTA) из Мексики.

Нейплс. 1/4 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Марсела Сакариас (Мексика) – 6:1, 6:2

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Стародубцева сыграет против Астры Шармы (№226 WTA) из Австралии или Кайлы Дэй (№137 WTA) из США.