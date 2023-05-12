ITF12 мая 2023, 18:27 | Обновлено 12 мая 2023, 18:36
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2
Стародубцева пробилась в полуфинал 60-тысячника ITF в США
Юлия в матче 1/4 финала разобралась с соперницей из Мексики
12 мая 2023, 18:27 | Обновлено 12 мая 2023, 18:36
332
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Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№499 WTA) продолжает побеждать на грунтовом турнире серии ITF W60 в Нейплсе (США).
В 1/4 финала соревнований украинка переиграла Марселу Сакариас (№190 WTA) из Мексики.
Нейплс. 1/4 финала
Юлия Стародубцева (Украина) – Марсела Сакариас (Мексика) – 6:1, 6:2
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде Стародубцева сыграет против Астры Шармы (№226 WTA) из Австралии или Кайлы Дэй (№137 WTA) из США.
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