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ITF
12 мая 2023, 18:27 | Обновлено 12 мая 2023, 18:36
332
2

Стародубцева пробилась в полуфинал 60-тысячника ITF в США

Юлия в матче 1/4 финала разобралась с соперницей из Мексики

12 мая 2023, 18:27 | Обновлено 12 мая 2023, 18:36
332
2
Стародубцева пробилась в полуфинал 60-тысячника ITF в США
ITF. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№499 WTA) продолжает побеждать на грунтовом турнире серии ITF W60 в Нейплсе (США).

В 1/4 финала соревнований украинка переиграла Марселу Сакариас (№190 WTA) из Мексики.

Нейплс. 1/4 финала
Юлия Стародубцева (Украина) – Марсела Сакариас (Мексика) – 6:1, 6:2

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Стародубцева сыграет против Астры Шармы (№226 WTA) из Австралии или Кайлы Дэй (№137 WTA) из США.

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Марсела Сакариас ITF Нейплс Юлия Стародубцева
Источник Sport.ua
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