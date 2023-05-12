Стали известны судейские назначения на матчи 26-го тура УПЛ
VAR будет работать на матче «Кривбасс» – «Рух»
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 26-го тура УПЛ 2022/23.
УПЛ. 26-й тур
13.05.2023
14:00. «Динамо» – «Черноморец». Киев. Стадион «Динамо» им. В. В. Лобановского. Арбитр – Виталий Романов (Днепр).
17:00. «Ингулец» – «Шахтер». Львов. Стадион «Арена Львов». Арбитр – Игорь Пасхал (Херсон).
14.05.2023
13:00. «Металлист» – «Заря». Ужгород. Стадион «Авангард». Арбитр – Андрей Коваленко (Полтава).
13:00. «Львов» – «Ворскла». Львов. Стадион «СКИФ». Арбитр – Анатолий Абдула (Харьков).
14:00. «Верес» – «Металлист 1925». Ровно. Стадион «Авангард». Арбитр – Александр Соловьян (Киевская обл.).
15:00. «Кривбасс» – «Рух». Кривой Рог. СК «Горняк». Арбитр – Евгений Арановский (Хмельницкий). Арбитр VAR – Катерина Монзуль (Харьков).
15.05.2023
13:00. «Минай» – «Днепр-1». Минай. Стадион «Минай-Арена». Арбитр – Алексей Деревинский (Хмельницкий).
15:00. «Колос» – «Александрия». Ковалевка. Стадион «Колос». Арбитр – Роман Блавацкий (Львов).
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