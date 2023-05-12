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  4. Стали известны судейские назначения на матчи 26-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
12 мая 2023, 17:10 |
341
0

Стали известны судейские назначения на матчи 26-го тура УПЛ

VAR будет работать на матче «Кривбасс» – «Рух»

12 мая 2023, 17:10 |
341
0
Стали известны судейские назначения на матчи 26-го тура УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Монзуль

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 26-го тура УПЛ 2022/23.

УПЛ. 26-й тур

13.05.2023

14:00. «Динамо» – «Черноморец». Киев. Стадион «Динамо» им. В. В. Лобановского. Арбитр – Виталий Романов (Днепр).
17:00. «Ингулец» – «Шахтер». Львов. Стадион «Арена Львов». Арбитр – Игорь Пасхал (Херсон).

14.05.2023

13:00. «Металлист» – «Заря». Ужгород. Стадион «Авангард». Арбитр – Андрей Коваленко (Полтава).
13:00. «Львов» – «Ворскла». Львов. Стадион «СКИФ». Арбитр – Анатолий Абдула (Харьков).
14:00. «Верес» – «Металлист 1925». Ровно. Стадион «Авангард». Арбитр – Александр Соловьян (Киевская обл.).
15:00. «Кривбасс» – «Рух». Кривой Рог. СК «Горняк». Арбитр – Евгений Арановский (Хмельницкий). Арбитр VAR – Катерина Монзуль (Харьков).

15.05.2023

13:00. «Минай» – «Днепр-1». Минай. Стадион «Минай-Арена». Арбитр – Алексей Деревинский (Хмельницкий).
15:00. «Колос» – «Александрия». Ковалевка. Стадион «Колос». Арбитр – Роман Блавацкий (Львов).

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Источник Украинская ассоциация футбола
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