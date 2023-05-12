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Англия
12 мая 2023, 16:45 |
114
0

Юрген КЛОПП: «Будет труднее подписывать игроков без Лиги чемпионов»

Тренер «Ливерпуля» – о работе клуба на трансферном рынке

12 мая 2023, 16:45 |
114
0
Юрген КЛОПП: «Будет труднее подписывать игроков без Лиги чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что непопадание в Лигу чемпионов на следующий может серьезно осложнить работу команды на трансферном рынке:

«Сейчас мы не можем гарантировать себе Лигу чемпионов в следующем году, но все остальное осталось без изменений. «Ливерпуль» – это фантастический клуб.

Мы «Ливерпуль», очень привлекательный клуб для многих игроков. Я не волнуюсь, но, конечно, нам будет труднее подписывать новых игроков без Лиги чемпионов».

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Юрген Клопп Ливерпуль
Источник Фабрицио Романо
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