Англия12 мая 2023, 16:45 |
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Юрген КЛОПП: «Будет труднее подписывать игроков без Лиги чемпионов»
Тренер «Ливерпуля» – о работе клуба на трансферном рынке
12 мая 2023, 16:45 |
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что непопадание в Лигу чемпионов на следующий может серьезно осложнить работу команды на трансферном рынке:
«Сейчас мы не можем гарантировать себе Лигу чемпионов в следующем году, но все остальное осталось без изменений. «Ливерпуль» – это фантастический клуб.
Мы «Ливерпуль», очень привлекательный клуб для многих игроков. Я не волнуюсь, но, конечно, нам будет труднее подписывать новых игроков без Лиги чемпионов».
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