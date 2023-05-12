Юрген КЛОПП: «Будет труднее подписывать игроков без Лиги чемпионов»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что непопадание в Лигу чемпионов на следующий может серьезно осложнить работу команды на трансферном рынке:

«Сейчас мы не можем гарантировать себе Лигу чемпионов в следующем году, но все остальное осталось без изменений. «Ливерпуль» – это фантастический клуб.

Мы «Ливерпуль», очень привлекательный клуб для многих игроков. Я не волнуюсь, но, конечно, нам будет труднее подписывать новых игроков без Лиги чемпионов».