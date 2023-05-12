Овчаренко сыграет в полуфинале турнира ITF в Сербии

Украинский теннисист Александр Овчаренко продолжает успешное выступление на грунтовом 25-тысячнике ITF в Сербии.

В матче 1/4 финала четвертый сеяный украинец в тяжелых трех сетах переиграл Цезара Крету из Румынии, который получил восьмой номер посева от организаторов.

Куршумлия-Баня. 1/4 финала

Александр Овчаренко (Украина, 4) – Цезар Крету (Румыния, 8) – 6:4, 5:7, 7:5

В следующем раунде Овчаренко сразится против Калина Ивановски из Македонии.