ITF12 мая 2023, 15:57 |
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Овчаренко сыграет в полуфинале турнира ITF в Сербии
Александр в непростом поединке обыграл восьмого сеяного
12 мая 2023, 15:57 |
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Украинский теннисист Александр Овчаренко продолжает успешное выступление на грунтовом 25-тысячнике ITF в Сербии.
В матче 1/4 финала четвертый сеяный украинец в тяжелых трех сетах переиграл Цезара Крету из Румынии, который получил восьмой номер посева от организаторов.
Куршумлия-Баня. 1/4 финала
Александр Овчаренко (Украина, 4) – Цезар Крету (Румыния, 8) – 6:4, 5:7, 7:5
В следующем раунде Овчаренко сразится против Калина Ивановски из Македонии.
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