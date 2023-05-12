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  4. Овчаренко сыграет в полуфинале турнира ITF в Сербии
ITF
12 мая 2023, 15:57 |
73
0

Овчаренко сыграет в полуфинале турнира ITF в Сербии

Александр в непростом поединке обыграл восьмого сеяного

12 мая 2023, 15:57 |
73
0
Овчаренко сыграет в полуфинале турнира ITF в Сербии
ФТУ. Александр Овчаренко

Украинский теннисист Александр Овчаренко продолжает успешное выступление на грунтовом 25-тысячнике ITF в Сербии.

В матче 1/4 финала четвертый сеяный украинец в тяжелых трех сетах переиграл Цезара Крету из Румынии, который получил восьмой номер посева от организаторов.

Куршумлия-Баня. 1/4 финала
Александр Овчаренко (Украина, 4) – Цезар Крету (Румыния, 8) – 6:4, 5:7, 7:5

В следующем раунде Овчаренко сразится против Калина Ивановски из Македонии.

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Александр Овчаренко Цезар Крету ITF Куршумлия-Баня
Источник Sport.ua
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