Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не каждый хороший футболист может заиграть в Динамо»

Экс-нападающий «Динамо», а ныне эксперт Виктор Леоненко поделился мнением о том, почему форвард луганской «Зари» Назарий Русин в свое время не заиграл в киевском клубе.

«Некоторых разучивают, в некоторых не верят, как мы видим. Некоторые тренеры не угадывают, такое тоже бывает. Не каждый хороший футболист может заиграть в «Динамо», потому что там требуют надо - не надо. Не каждый это может выдержать», - сказал Леоненко.

Отметим, что в этом сезоне 24-летний Русин провел в УПЛ 25 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 3 ассиста.