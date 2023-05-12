Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не каждый хороший футболист может заиграть в Динамо»
Бывший форвард «Динамо» – о Назарие Русине
Экс-нападающий «Динамо», а ныне эксперт Виктор Леоненко поделился мнением о том, почему форвард луганской «Зари» Назарий Русин в свое время не заиграл в киевском клубе.
«Некоторых разучивают, в некоторых не верят, как мы видим. Некоторые тренеры не угадывают, такое тоже бывает. Не каждый хороший футболист может заиграть в «Динамо», потому что там требуют надо - не надо. Не каждый это может выдержать», - сказал Леоненко.
Отметим, что в этом сезоне 24-летний Русин провел в УПЛ 25 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 3 ассиста.
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