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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не каждый хороший футболист может заиграть в Динамо»
Украина. Премьер лига
12 мая 2023, 15:16 | Обновлено 12 мая 2023, 15:25
609
6

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не каждый хороший футболист может заиграть в Динамо»

Бывший форвард «Динамо» – о Назарие Русине

12 мая 2023, 15:16 | Обновлено 12 мая 2023, 15:25
609
6
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не каждый хороший футболист может заиграть в Динамо»
УПЛ. Назарий Русин (слева)

Экс-нападающий «Динамо», а ныне эксперт Виктор Леоненко поделился мнением о том, почему форвард луганской «Зари» Назарий Русин в свое время не заиграл в киевском клубе.

«Некоторых разучивают, в некоторых не верят, как мы видим. Некоторые тренеры не угадывают, такое тоже бывает. Не каждый хороший футболист может заиграть в «Динамо», потому что там требуют надо - не надо. Не каждый это может выдержать», - сказал Леоненко.

Отметим, что в этом сезоне 24-летний Русин провел в УПЛ 25 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 3 ассиста.

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Назарий Русин Динамо Киев Виктор Леоненко
Источник Леоненко PROSPORT
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Комментарии 6
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luceorius
 ... тому грають погані?
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0
zizyyura
"В Динамо не всі гравці хороші, точніше мало хто з гравців в Динамо є хорошими гравцями."
Замість того щоб на протязі останніх 20 років після ВВЛ набирати дітей в школу по таланту, бажанню і фіз. можливостям, то бралися не малі гроші, щоб влаштувати синочків. Кара за жадібність прийшла меньше, ніж через 20 років.
Жадібність породжує бідність!
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0
Remark
Он заиграл только в Заре (и то слово "заиграл" натянуто). И все, во всех остальных командах он провалился! Он же не только в Динамо был, а и в Польше. Или то что он у поляков не заиграл Динамо тоже виновато?
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0
Игорь Нестеренко
Заиграть в Динамо могут не только лишь все.. .
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0
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icebeer
   
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-1
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