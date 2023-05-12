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Англия
12 мая 2023, 15:08 | Обновлено 12 мая 2023, 15:09
115
0

Тиаго Силва может покинуть Челси летом

Бразильский защитник хочет вернуться на родину

12 мая 2023, 15:08 | Обновлено 12 мая 2023, 15:09
115
0
Тиаго Силва может покинуть Челси летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Силва

Защитник «Челси» Тиаго Силва может покинуть клуб нынешним летом. Об этом сообщает бразильский журналист Жилмар Феррейра.

По его информации, Тиаго Силва хочет вернуться в Бразилию, чтобы провести прощальный сезон и завершить карьеру через год.

В нынешнем сезоне на счету Тиаго Силвы 2 ассиста в 32 матчах за «Челси» во всех турнирах. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

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Источник Twitter
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