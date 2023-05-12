Тиаго Силва может покинуть Челси летом

Защитник «Челси» Тиаго Силва может покинуть клуб нынешним летом. Об этом сообщает бразильский журналист Жилмар Феррейра.

По его информации, Тиаго Силва хочет вернуться в Бразилию, чтобы провести прощальный сезон и завершить карьеру через год.

В нынешнем сезоне на счету Тиаго Силвы 2 ассиста в 32 матчах за «Челси» во всех турнирах. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.