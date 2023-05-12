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  4. Завацкая не смогла пробиться в полуфинал 100-тысячника ITF в Словакии
ITF
12 мая 2023, 14:59 |
321
1

Завацкая не смогла пробиться в полуфинал 100-тысячника ITF в Словакии

Катарина проиграла в матче 1/4 финала сопернице из Чехии

12 мая 2023, 14:59 |
321
1
Завацкая не смогла пробиться в полуфинал 100-тысячника ITF в Словакии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 248) завершила выступления на грунтовом турнире серии ITF W100 в Трнаве (Словакия) в одиночном разряде.

В 1/4 финала соревнований украинка проиграла Луции Гавличковой (WTA 270) из Чехии.

Трнава. 1/4 финала
Катарина Завацкая (Украина) – Луция Гавличкова (Чехия) – 6:4, 3:6, 4:6

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Гавличкова сыграет против Грет Миннен (WTA 136) из Бельгии.

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Катарина Завацкая Луция Гавличкова Трнава
Источник Sport.ua
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Володимир Коваленко
Боролась до останнього БОРІТЕСЯ лоборите .ВАМ бог помагає!
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