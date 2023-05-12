Завацкая не смогла пробиться в полуфинал 100-тысячника ITF в Словакии

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 248) завершила выступления на грунтовом турнире серии ITF W100 в Трнаве (Словакия) в одиночном разряде.

В 1/4 финала соревнований украинка проиграла Луции Гавличковой (WTA 270) из Чехии.

Трнава. 1/4 финала

Катарина Завацкая (Украина) – Луция Гавличкова (Чехия) – 6:4, 3:6, 4:6

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Гавличкова сыграет против Грет Миннен (WTA 136) из Бельгии.