ITF12 мая 2023, 14:59 |
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Завацкая не смогла пробиться в полуфинал 100-тысячника ITF в Словакии
Катарина проиграла в матче 1/4 финала сопернице из Чехии
12 мая 2023, 14:59 |
321
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Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 248) завершила выступления на грунтовом турнире серии ITF W100 в Трнаве (Словакия) в одиночном разряде.
В 1/4 финала соревнований украинка проиграла Луции Гавличковой (WTA 270) из Чехии.
Трнава. 1/4 финала
Катарина Завацкая (Украина) – Луция Гавличкова (Чехия) – 6:4, 3:6, 4:6
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде Гавличкова сыграет против Грет Миннен (WTA 136) из Бельгии.
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