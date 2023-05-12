Англия12 мая 2023, 14:50 | Обновлено 12 мая 2023, 14:51
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Челси готов продать Ковачича летом
На хавбека уже есть три претендента
12 мая 2023, 14:50 | Обновлено 12 мая 2023, 14:51
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«Челси» готов во время летнего трансферного окна продать полузащитника Матео Ковачича. По информации английских СМИ, «Синие» будут требовать за 29-летнего хорвата 30 – 40 миллионов фунтов.
Уже известны три претендента на подписание Ковачича. Это «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», а также «Бавария».
В нынешнем сезоне на счету Ковачича 2 гола и 2 ассиста в 35 матчах за «Челси» во всех турнирах. Хавбек выступает за «Синих» с 2018 года.
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