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Англия
12 мая 2023, 14:50 | Обновлено 12 мая 2023, 14:51
240
1

Челси готов продать Ковачича летом

На хавбека уже есть три претендента

12 мая 2023, 14:50 | Обновлено 12 мая 2023, 14:51
240
1
Челси готов продать Ковачича летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Матео Ковачич

«Челси» готов во время летнего трансферного окна продать полузащитника Матео Ковачича. По информации английских СМИ, «Синие» будут требовать за 29-летнего хорвата 30 – 40 миллионов фунтов.

Уже известны три претендента на подписание Ковачича. Это «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», а также «Бавария».

В нынешнем сезоне на счету Ковачича 2 гола и 2 ассиста в 35 матчах за «Челси» во всех турнирах. Хавбек выступает за «Синих» с 2018 года.

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Челси Матео Ковачич Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Бавария трансферы трансферы АПЛ
Источник Football Insider
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