Украинский защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко принял участие в открытии Украинского сада мира в Ливерпуле Baltic Green.

«Огромная благодарность «Эвертону» и украинскому футболисту Виталию Миколенко за поддержку и открытие сада. Это так много значит для всех в городе и за его пределами 💙💛», – подписана публикация в Instagram-аккаунте Gardens by Peter Lloyd.

В текущем сезоне Миколенко провел 34 матча в составе «Эвертона». Результативными действиями украинец пока что не отличился.

ФОТО. Миколенко принял участие в открытии Украинского сада мира в Ливерпуле