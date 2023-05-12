ФОТО. Миколенко принял участие в открытии Украинского сада мира в Ливерпуле
Мероприятие прошло в ливерпульском городском парке Baltic Green
Украинский защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко принял участие в открытии Украинского сада мира в Ливерпуле Baltic Green.
«Огромная благодарность «Эвертону» и украинскому футболисту Виталию Миколенко за поддержку и открытие сада. Это так много значит для всех в городе и за его пределами 💙💛», – подписана публикация в Instagram-аккаунте Gardens by Peter Lloyd.
В текущем сезоне Миколенко провел 34 матча в составе «Эвертона». Результативными действиями украинец пока что не отличился.
ФОТО. Миколенко принял участие в открытии Украинского сада мира в Ливерпуле
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