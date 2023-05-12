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  4. Марьян МЫСЫК: «Максимально готовимся к противостоянию с Кривбассом»
Украина. Премьер лига
12 мая 2023, 11:57 | Обновлено 12 мая 2023, 12:15
28
0

Марьян МЫСЫК: «Максимально готовимся к противостоянию с Кривбассом»

Хавбек «Руха» – о предстоящем матче

12 мая 2023, 11:57 | Обновлено 12 мая 2023, 12:15
28
0
Марьян МЫСЫК: «Максимально готовимся к противостоянию с Кривбассом»
ФК Рух Львов. Марьян Мысык

Полузащитник львовского «Руха» Марьян Мысык поделился ожиданиями от матча 26-го тура украинской Премьер-лиги против «Кривбасса».

«Конечно, после такой победы над «Ингульцом» (3:0) есть положительные эмоции на целую неделю. Мы показали хорошую игру и получили положительный результат.

Впереди нас ждет тяжелый переезд в Кривой Рог, максимально готовимся к противостоянию с «Кривбассом», чтобы на 120 процентов выходить, играть и добывать важные очки. Мне нравится игра наших будущих соперников, они действуют агрессивно на футбольном поле, навязывают много борьбы.

Нам надо проявить свой характер и показать все, что мы умеем», - сказал Мысык.

Матч «Кривбасс» – «Рух» состоится в воскресенье, 14 мая. Начало в 15:00.

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Марьян Мысык Кривбасс Кривой Рог Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Рух Львов
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