Марьян МЫСЫК: «Максимально готовимся к противостоянию с Кривбассом»

Полузащитник львовского «Руха» Марьян Мысык поделился ожиданиями от матча 26-го тура украинской Премьер-лиги против «Кривбасса».

«Конечно, после такой победы над «Ингульцом» (3:0) есть положительные эмоции на целую неделю. Мы показали хорошую игру и получили положительный результат.

Впереди нас ждет тяжелый переезд в Кривой Рог, максимально готовимся к противостоянию с «Кривбассом», чтобы на 120 процентов выходить, играть и добывать важные очки. Мне нравится игра наших будущих соперников, они действуют агрессивно на футбольном поле, навязывают много борьбы.

Нам надо проявить свой характер и показать все, что мы умеем», - сказал Мысык.

Матч «Кривбасс» – «Рух» состоится в воскресенье, 14 мая. Начало в 15:00.