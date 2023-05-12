Марта Костюк – Клэр Лю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Риме
12 мая украинская теннисистка Марта Костюк (№40 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Риме.
Во втором раунде основы украинка сразится против Клэр Лю из США (№56 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Тайхманн – Грабер. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли дважды, счет равный.
Победительница встречи в следующем раунде сразится против Онс Жабер (№7 WTA) или Паулы Бадосы (№35 WTA).
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