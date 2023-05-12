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Лига Европы
12 мая 2023, 11:19 | Обновлено 12 мая 2023, 11:28
118
0

Анхель ДИ МАРИЯ: «Чувствую себя в Ювентусе очень комфортно»

Вингер «Ювентуса» – о возможном продлении контракта

12 мая 2023, 11:19 | Обновлено 12 мая 2023, 11:28
118
0
Анхель ДИ МАРИЯ: «Чувствую себя в Ювентусе очень комфортно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

35-летний вингер «Ювентуса» Анхель Ди Мария высказался о возможном продлении контракта с туринским клубом.

«Чувствую себя здесь очень комфортно, моей семье очень хорошо в Турине. Посмотрим, что произойдет в итоге. В данный момент я нахожусь в отличной форме», - сказал Ди Мария.

Отметим, что в этом сезоне Ди Мария провел за «Ювентус» 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 7 ассистов.

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Анхель Ди Мария Ювентус
Источник Фабрицио Романо
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