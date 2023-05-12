Лига Европы12 мая 2023, 11:19 | Обновлено 12 мая 2023, 11:28
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Анхель ДИ МАРИЯ: «Чувствую себя в Ювентусе очень комфортно»
Вингер «Ювентуса» – о возможном продлении контракта
12 мая 2023, 11:19 | Обновлено 12 мая 2023, 11:28
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35-летний вингер «Ювентуса» Анхель Ди Мария высказался о возможном продлении контракта с туринским клубом.
«Чувствую себя здесь очень комфортно, моей семье очень хорошо в Турине. Посмотрим, что произойдет в итоге. В данный момент я нахожусь в отличной форме», - сказал Ди Мария.
Отметим, что в этом сезоне Ди Мария провел за «Ювентус» 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 7 ассистов.
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