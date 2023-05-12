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  4. Юлия Стародубцева – Марсела Сакариас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
12 мая 2023, 10:41 |
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0

Юлия Стародубцева – Марсела Сакариас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию четвертьфинального матча на турнире ITF W60 в Нейплсе

12 мая 2023, 10:41 |
180
0
Юлия Стародубцева – Марсела Сакариас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Twitter. Юлия Стародубцева

12 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 499) продолжит выступления на грунтовом турнире серии ITF W60 в Нейплсе (США).

В 1/4 финала соревнований украинка сыграет с Марселай Сакариас (WTA 190) из Мексики. Встреча состоится первым запуском на корте №1. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки не играли между собой.

Победительница матча в следующем раунде сыграет против Астры Шармы (WTA 226) из Австралии или Кайлі Дэй (WTA 137) из США.

📺 Видеотрансляция

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Источник Sport.ua
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