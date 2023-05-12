Известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
На признание претендуют четверо
Пресс-служба УЕФА обнародовала имена номинантов на титул лучшего игрока первых матчей 1/2 финала Лиги Европы.
На приз претендуют полузащитник «Севильи» Иван Ракитич, защитник «Ювентуса» Федерико Гатти полузащитник «Ромы» Неманья Матич и игрок обороны немецкого «Байера» Эдмонд Тапсоба.
Напомним, в первых встречах полуфинала Лиги Европы «Ювентус» и «Севилья» сыграли в Турине вничью 1:1, а «Рома» на своем поле обыграла 1:0 «Байер».
18 мая команды проведут ответные встречи.
Who impressed you? 🔥— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 11, 2023
🌟 Federico Gatti
🌟 Ivan Rakitić
🌟 Nemanja Matić
🌟 Edmond Tapsoba@hankookreifen || #UELPOTW || #UEL
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