Известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА обнародовала имена номинантов на титул лучшего игрока первых матчей 1/2 финала Лиги Европы.

На приз претендуют полузащитник «Севильи» Иван Ракитич, защитник «Ювентуса» Федерико Гатти полузащитник «Ромы» Неманья Матич и игрок обороны немецкого «Байера» Эдмонд Тапсоба.

Напомним, в первых встречах полуфинала Лиги Европы «Ювентус» и «Севилья» сыграли в Турине вничью 1:1, а «Рома» на своем поле обыграла 1:0 «Байер».

18 мая команды проведут ответные встречи.