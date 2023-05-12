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Лига Европы
12 мая 2023, 10:24 | Обновлено 12 мая 2023, 10:31
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0

Известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

На признание претендуют четверо

12 мая 2023, 10:24 | Обновлено 12 мая 2023, 10:31
80
0
Известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Ракитич

Пресс-служба УЕФА обнародовала имена номинантов на титул лучшего игрока первых матчей 1/2 финала Лиги Европы.

На приз претендуют полузащитник «Севильи» Иван Ракитич, защитник «Ювентуса» Федерико Гатти полузащитник «Ромы» Неманья Матич и игрок обороны немецкого «Байера» Эдмонд Тапсоба.

Напомним, в первых встречах полуфинала Лиги Европы «Ювентус» и «Севилья» сыграли в Турине вничью 1:1, а «Рома» на своем поле обыграла 1:0 «Байер».

18 мая команды проведут ответные встречи.

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Лига Европы Иван Ракитич Неманья Матич Федерико Гатти Эдмонд Тапсоба
Источник УЕФА
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