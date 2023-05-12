Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Луция Гавличкова – Катарина Завацкая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
12 мая 2023, 10:11 | Обновлено 12 мая 2023, 10:38
354
0

Луция Гавличкова – Катарина Завацкая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию четвертьфинального матча на турнире ITF W100 в Трнаве

12 мая 2023, 10:11 | Обновлено 12 мая 2023, 10:38
354
0
Луция Гавличкова – Катарина Завацкая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Катарина Завацкая

11 мая украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 248) продолжит выступления на грунтовом турнире серии ITF W100 в Трнаве (Словакия).

В 1/4 финала соревнований украинка встретится с Луцией Гавличковой (WTA 270) из Чехии. Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала игры – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки не играли между собой.

Победительница встречи в следующем раунде сыграет против Гретье Миннен (WTA 136) из Бельгии или Сюзан Ламенс (WTA 305) из Нидерландов.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Завацкая обыграла пятую сеяную на 100-тысячнике ITF в Словакии
Катарина Завацкая – Маи Хонтама. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Завацкая уверенно стартовала на 100-тысячнике ITF в Словакии
Луция Гавличкова Катарина Завацкая ITF Трнава смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кейн уведомил Тоттенхэм о своих планах
Футбол | 12 мая 2023, 09:43 2
Кейн уведомил Тоттенхэм о своих планах
Кейн уведомил Тоттенхэм о своих планах

Нападающий определился с желаемым будущим

Дважды в одну реку. Стоит ли Ярмоленко возвращаться в Динамо
Футбол | 11 мая 2023, 11:45 28
Дважды в одну реку. Стоит ли Ярмоленко возвращаться в Динамо
Дважды в одну реку. Стоит ли Ярмоленко возвращаться в Динамо

Блогер Sport.ua ищет плюсы и минусы в возможном возвращении Андрея Ярмоленко в столичный клуб

Калинина деклассировала россиянку на старте крупного турнира в Риме
Теннис | 11.05.2023, 17:51
Калинина деклассировала россиянку на старте крупного турнира в Риме
Калинина деклассировала россиянку на старте крупного турнира в Риме
Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы
Футбол | 11.05.2023, 20:20
Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы
Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы
ВИДЕО. Скандальный эпизод. Днепр-1 пытается доказать фол на Назаренко
Футбол | 11.05.2023, 18:41
ВИДЕО. Скандальный эпизод. Днепр-1 пытается доказать фол на Назаренко
ВИДЕО. Скандальный эпизод. Днепр-1 пытается доказать фол на Назаренко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мирон МАРКЕВИЧ: «Цыганков раскрылся и надолго не задержится в Жироне»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Цыганков раскрылся и надолго не задержится в Жироне»
10.05.2023, 19:59 7
Футбол
Впервые в истории. Реал пробился в финал четырех Евролиги, уступая 0:2
Впервые в истории. Реал пробился в финал четырех Евролиги, уступая 0:2
11.05.2023, 04:45
Баскетбол
Менеджер Ломаченко: «Василий не просто так вышел на бой за все титулы»
Менеджер Ломаченко: «Василий не просто так вышел на бой за все титулы»
10.05.2023, 12:07 5
Бокс
Дерек Боатенг в Днепре: валял дурака, засудил клуб, ушел из-за убийства
Дерек Боатенг в Днепре: валял дурака, засудил клуб, ушел из-за убийства
10.05.2023, 12:09 3
Футбол
Двоевластие Шахтера и Днепра-1 сорвалось. Ситуация в таблице УПЛ
Двоевластие Шахтера и Днепра-1 сорвалось. Ситуация в таблице УПЛ
11.05.2023, 14:55 7
Футбол
ВИДЕО. Отец Холанда бросал еду в фанов Реала. Его вывели с трибуны Бернабеу
ВИДЕО. Отец Холанда бросал еду в фанов Реала. Его вывели с трибуны Бернабеу
10.05.2023, 09:02 11
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
11.05.2023, 12:12 3
Хоккей
Льюис сделал прогноз на потенциальный бой Усика с Фьюри
Льюис сделал прогноз на потенциальный бой Усика с Фьюри
10.05.2023, 13:40 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности