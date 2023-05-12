Луция Гавличкова – Катарина Завацкая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 мая украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 248) продолжит выступления на грунтовом турнире серии ITF W100 в Трнаве (Словакия).

В 1/4 финала соревнований украинка встретится с Луцией Гавличковой (WTA 270) из Чехии. Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала игры – 12:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки не играли между собой.

Победительница встречи в следующем раунде сыграет против Гретье Миннен (WTA 136) из Бельгии или Сюзан Ламенс (WTA 305) из Нидерландов.

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