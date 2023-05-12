Германия12 мая 2023, 09:42 | Обновлено 12 мая 2023, 09:43
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 мая
Важные события во всех видах спорта
12 мая 2023, 09:42 | Обновлено 12 мая 2023, 09:43
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В пятницу, 12 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:30 Кельн – Герта
21:45 Лацио – Лечче
22:00 Ланс – Реймс
22:00 Мальорка – Кадис
ТЕННИС
13:30 Клэр Лью – Марта Костюк
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