СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 мая

В пятницу, 12 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:30 Кельн – Герта

1.93 – 3.84 – 4.24

21:45 Лацио – Лечче

1.71 – 3.82

22:00 Ланс – Реймс

1.54 – 4.70

22:00 Мальорка – Кадис

2.21 – 3.05 – 4.24

ТЕННИС

13:30 Клэр Лью – Марта Костюк

2.70 – 1.47