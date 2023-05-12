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Германия
12 мая 2023, 09:42 | Обновлено 12 мая 2023, 09:43
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 мая

Важные события во всех видах спорта

12 мая 2023, 09:42 | Обновлено 12 мая 2023, 09:43
76
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 мая
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 12 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:30 Кельн – Герта

Favbet 1.93 – 3.84 – 4.24

21:45 Лацио – Лечче

Favbet1.71 – 3.82

22:00 Ланс – Реймс

Favbet 1.54 – 4.70

22:00 Мальорка – Кадис

Favbet 2.21 – 3.05 – 4.24

ТЕННИС

13:30 Клэр Лью – Марта Костюк

Favbet 2.70 – 1.47

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Источник Sport.ua
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