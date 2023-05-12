Не было такого 46 лет. Барселона станет белой

В будущем сезоне 2023/2024 гг. испанская «Барселона» на выезде будет играть в форме белого цвета.

«Блауграна» не использовала данный цвет в своей экипировке 46 лет. В последний раз она играла в белой форме в сезоне -1977/1978.

Как утверждает Footy Headlines, гостевой комплект игровой формы «Барселоны» от Nike будет выполнен в белом цвете. Логотипы спонсоров будут синими, а элементы на рукавах – сине-гранатовые. Шорты будут синего цвета, а гетры – сине-гранатовыми.