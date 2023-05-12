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Испания
12 мая 2023, 09:22 | Обновлено 12 мая 2023, 09:35
2622
3

Не было такого 46 лет. Барселона станет белой

Каталонцы в будущем сезоне удивят цветом формы

12 мая 2023, 09:22 | Обновлено 12 мая 2023, 09:35
2622
3
Не было такого 46 лет. Барселона станет белой
Getty Images/Global Images Ukraine

В будущем сезоне 2023/2024 гг. испанская «Барселона» на выезде будет играть в форме белого цвета.

«Блауграна» не использовала данный цвет в своей экипировке 46 лет. В последний раз она играла в белой форме в сезоне -1977/1978.

Как утверждает Footy Headlines, гостевой комплект игровой формы «Барселоны» от Nike будет выполнен в белом цвете. Логотипы спонсоров будут синими, а элементы на рукавах – сине-гранатовые. Шорты будут синего цвета, а гетры – сине-гранатовыми.

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Источник Sport.ua
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GloryUkraine
Незвично. Більше схожа на фуфайки рашистів.
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Умник
White lives matter
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⬆️
После того как Ман Сити играл в красно-чёрном -  нас уже этим не удивить.)
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0
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