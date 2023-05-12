У Стамбула могут забрать финал Лиги чемпионов-2023

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов может быть перенесен из Стамбула. По причине негативных последствий для общественного порядка игра может быть проведена в Лиссабоне.

Проведение финальной встречи Лиги чемпионов запланировано на 10 июня на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле. В УЕФА есть опасения, что в столице Турции возможны беспорядки по причине проведения президентских выборов, первый тур которых должен состояться в ближайшее воскресенье, 14 мая.

Стамбул, как известно, ранее уже два раза лишался финала Лиги чемпионов – в 2020 и 2021 годах.

Напомним, в первых полуфиналах нынешней кампании «Реал» дома сыграл вничью 1:1 с «Манчестер Сити», а «Милан» проиграл 0:2 «Интеру» в номинально домашней игре. Ответные матчи состоятся 17 мая.