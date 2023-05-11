Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сделали разницу +8. Молодой украинец выиграл чемпионат Нидерландов
Нидерланды
11 мая 2023, 23:05 | Обновлено 11 мая 2023, 23:51
1544
0

Сделали разницу +8. Молодой украинец выиграл чемпионат Нидерландов

Богдан Будко стал чемпионом Нидерландов U-17 в составе АЗ Алкмаар

11 мая 2023, 23:05 | Обновлено 11 мая 2023, 23:51
1544
0
Сделали разницу +8. Молодой украинец выиграл чемпионат Нидерландов
Instagram. Богдан Будко

Молодой украинский футболист Богдан Будко стал чемпионом Нидерландов U-17 в составе АЗ Алкмаар. Зимой Будко перешел из Шахтера в АЗ в статусе свободного агента.

В последнем туре лидер ПСВ уступил Аяксу (1:3), а АЗ Алкмаар сначала разгромил Де Графсхап с большой разницей в счете 9:1, а затем выиграл перенесенный матч против Фейенорда (2:0).

У АЗ и ПСВ оказалось одинаковое количество очков, но у команда украинца лучшая разница мячей (+25 против +23). АЗ Алкмаар получил титул чемпионов Нидерландов U-17.

На награждение Богдан вышел с украинским флагом. Будко за полгода сыграл за сыроваров 6 матчей.

По теме:
Вест Хэм одержал волевую победу над АЗ Алкмаар в Лиге конференций
Вест Хэм – АЗ Алкмар, Фиорентина – Базель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига конференций. Стартовые составы на матч Вест Хэм – АЗ Алкмар
чемпионат Нидерландов по футболу АЗ Алкмаар ПСВ Аякс Де Графсхап Богдан Будко
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полуфинал Лиги Европы. Стартовые составы на матч Юве – Севилья
Футбол | 11 мая 2023, 20:50 0
Полуфинал Лиги Европы. Стартовые составы на матч Юве – Севилья
Полуфинал Лиги Европы. Стартовые составы на матч Юве – Севилья

Старт поединка запланирован на 11 мая 22:00 по киевскому времени

Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы
Футбол | 11 мая 2023, 20:20 12
Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы
Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы

Участие в следующих матчах сборной Украины также под вопросом

Волейболист ПИВОВАРЕНКО: «Из россии бежал тайно, поздней ночью»
Волейбол | 11.05.2023, 07:00
Волейболист ПИВОВАРЕНКО: «Из россии бежал тайно, поздней ночью»
Волейболист ПИВОВАРЕНКО: «Из россии бежал тайно, поздней ночью»
Скандал в Беларуси. Шахтер лишили чемпионства за договорные матчи
Футбол | 11.05.2023, 16:05
Скандал в Беларуси. Шахтер лишили чемпионства за договорные матчи
Скандал в Беларуси. Шахтер лишили чемпионства за договорные матчи
Спрячьте все, бл***. Богуслаев попросил включить его в обмен с рф
Война | 11.05.2023, 02:23
Спрячьте все, бл***. Богуслаев попросил включить его в обмен с рф
Спрячьте все, бл***. Богуслаев попросил включить его в обмен с рф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Милан – Интер – 0:2. Мячи Джеко и Мхитаряна. Видео голов и обзор матча
Милан – Интер – 0:2. Мячи Джеко и Мхитаряна. Видео голов и обзор матча
10.05.2023, 23:59 1
Футбол
ВИДЕО. Отец Холанда бросал еду в фанов Реала. Его вывели с трибуны Бернабеу
ВИДЕО. Отец Холанда бросал еду в фанов Реала. Его вывели с трибуны Бернабеу
10.05.2023, 09:02 11
Футбол
Льюис сделал прогноз на потенциальный бой Усика с Фьюри
Льюис сделал прогноз на потенциальный бой Усика с Фьюри
10.05.2023, 13:40 6
Бокс
Впервые в истории. Реал пробился в финал четырех Евролиги, уступая 0:2
Впервые в истории. Реал пробился в финал четырех Евролиги, уступая 0:2
11.05.2023, 04:45
Баскетбол
Цуренко в первом раунде турнира в Риме обыграла Свитолину
Цуренко в первом раунде турнира в Риме обыграла Свитолину
10.05.2023, 18:10 7
Теннис
Дерек Боатенг в Днепре: валял дурака, засудил клуб, ушел из-за убийства
Дерек Боатенг в Днепре: валял дурака, засудил клуб, ушел из-за убийства
10.05.2023, 12:09 3
Футбол
Де Дзерби нарасхват. Где окажется экс-тренер Шахтера в следующем сезоне
Де Дзерби нарасхват. Где окажется экс-тренер Шахтера в следующем сезоне
11.05.2023, 20:00 15
Футбол
ФОТО. Катерина Усик высмеяла россию за парад с одним танком
ФОТО. Катерина Усик высмеяла россию за парад с одним танком
11.05.2023, 10:35 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности