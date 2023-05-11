Сделали разницу +8. Молодой украинец выиграл чемпионат Нидерландов

Молодой украинский футболист Богдан Будко стал чемпионом Нидерландов U-17 в составе АЗ Алкмаар. Зимой Будко перешел из Шахтера в АЗ в статусе свободного агента.

В последнем туре лидер ПСВ уступил Аяксу (1:3), а АЗ Алкмаар сначала разгромил Де Графсхап с большой разницей в счете 9:1, а затем выиграл перенесенный матч против Фейенорда (2:0).

У АЗ и ПСВ оказалось одинаковое количество очков, но у команда украинца лучшая разница мячей (+25 против +23). АЗ Алкмаар получил титул чемпионов Нидерландов U-17.

На награждение Богдан вышел с украинским флагом. Будко за полгода сыграл за сыроваров 6 матчей.