ВИДЕО. Эн-Несири открыл счет для Севильи в матче против Ювентуса

11 мая в Турине на «Альянц Стэдиум» проходит первый матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором «Ювентус» встречается с «Севильей».

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На 26-й минуте Эн-Несири открыл счет для Севильи в матче против Ювентуса (1:0).

0:1. Эн-Несири, 26 мин.