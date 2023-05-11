Лига Европы11 мая 2023, 22:38 | Обновлено 11 мая 2023, 22:48
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ВИДЕО. Эн-Несири открыл счет для Севильи в матче против Ювентуса
Счет был открыт на 26-й минуте полуфинала Лиги Европы
11 мая 2023, 22:38 | Обновлено 11 мая 2023, 22:48
499
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11 мая в Турине на «Альянц Стэдиум» проходит первый матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором «Ювентус» встречается с «Севильей».
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На 26-й минуте Эн-Несири открыл счет для Севильи в матче против Ювентуса (1:0).
0:1. Эн-Несири, 26 мин.
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