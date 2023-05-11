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Лига Европы
11 мая 2023, 22:38 | Обновлено 11 мая 2023, 22:48
499
0

ВИДЕО. Эн-Несири открыл счет для Севильи в матче против Ювентуса

Счет был открыт на 26-й минуте полуфинала Лиги Европы

11 мая 2023, 22:38 | Обновлено 11 мая 2023, 22:48
499
0
ВИДЕО. Эн-Несири открыл счет для Севильи в матче против Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine

11 мая в Турине на «Альянц Стэдиум» проходит первый матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором «Ювентус» встречается с «Севильей».

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На 26-й минуте Эн-Несири открыл счет для Севильи в матче против Ювентуса (1:0).

0:1. Эн-Несири, 26 мин.

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Источник Sport.ua
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