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  4. Стародубцева обыграла австрийку и вышла в четвертьфинал 60-тысячника в США
ITF
11 мая 2023, 22:08 | Обновлено 11 мая 2023, 22:09
452
1

Стародубцева обыграла австрийку и вышла в четвертьфинал 60-тысячника в США

Украинка в двух сетах уверенно выиграла у Тамиры Пажек

11 мая 2023, 22:08 | Обновлено 11 мая 2023, 22:09
452
1
Стародубцева обыграла австрийку и вышла в четвертьфинал 60-тысячника в США
Twitter. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 499) вышла в четвертьфинал грунтового турнира серии ITF W60 в Нейплсе (США).

В 1/8 финала соревнований украинка в двух сетах разгромила Тамиру Пажек (Австрия, WTA 534) за 1 час и 18 минут.

ITF W60 Нейплс. Грунт. 1/8 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Тамира Пажек (Австрия) – 6:0, 6:3

Во второй партии Юлия выигрывала 2:0, но проиграла 3 гейма подряд, отдав 2 подачи. Тем не менее смогла вернуться в игру и взять оставшиеся 4 гейма.

В четвертьфинале американских соревнований Стародубцева встретится с Марселай Сакариас.

По теме:
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Стародубцева взяла 4 гейма у американки и вышла в основу турнира в США
Тамира Пажек ITF Нейплс Юлия Стародубцева
Источник Sport.ua
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Александр Науменко
Вірю, Юлю, перша сотня не за горами.
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