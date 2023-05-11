Стародубцева обыграла австрийку и вышла в четвертьфинал 60-тысячника в США
Украинка в двух сетах уверенно выиграла у Тамиры Пажек
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 499) вышла в четвертьфинал грунтового турнира серии ITF W60 в Нейплсе (США).
В 1/8 финала соревнований украинка в двух сетах разгромила Тамиру Пажек (Австрия, WTA 534) за 1 час и 18 минут.
ITF W60 Нейплс. Грунт. 1/8 финала
Юлия Стародубцева (Украина) – Тамира Пажек (Австрия) – 6:0, 6:3
Во второй партии Юлия выигрывала 2:0, но проиграла 3 гейма подряд, отдав 2 подачи. Тем не менее смогла вернуться в игру и взять оставшиеся 4 гейма.
В четвертьфинале американских соревнований Стародубцева встретится с Марселай Сакариас.
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