Стародубцева обыграла австрийку и вышла в четвертьфинал 60-тысячника в США

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 499) вышла в четвертьфинал грунтового турнира серии ITF W60 в Нейплсе (США).

В 1/8 финала соревнований украинка в двух сетах разгромила Тамиру Пажек (Австрия, WTA 534) за 1 час и 18 минут.

ITF W60 Нейплс. Грунт. 1/8 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Тамира Пажек (Австрия) – 6:0, 6:3

Во второй партии Юлия выигрывала 2:0, но проиграла 3 гейма подряд, отдав 2 подачи. Тем не менее смогла вернуться в игру и взять оставшиеся 4 гейма.

В четвертьфинале американских соревнований Стародубцева встретится с Марселай Сакариас.