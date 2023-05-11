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WTA
11 мая 2023, 21:53 | Обновлено 11 мая 2023, 22:10
635
6

Сенсация недели. Чемпионка АО обыграла Соболенко в Риме и вышла на Калинину

София Кенин в двух сетах выиграла у теннисистки без флага

11 мая 2023, 21:53 | Обновлено 11 мая 2023, 22:10
635
6
Сенсация недели. Чемпионка АО обыграла Соболенко в Риме и вышла на Калинину
Getty Images/Global Images Ukraine. София Кенин

Чемпионка Открытого чемпионата Австралии по теннису 2020 София Кенин (США, WTA 134) вышла в 1/16 финала грунтового турнира серии WTA 1000 в Риме (Италия).

Во втором раунде соревнований американка неожиданно обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко, которая выступает без флага, за 1 час и 40 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/16 финала

София Кенин (США) – Арина Соболенко [2] – 7:6 (7:4), 6:2

В 1/16 финала итальянского тысячника Кенин встретится со второй ракеткой Украины Ангелиной Калининой, которая в своем стартовом матче на турнире в Риме обыграла Анну Блинкову.

Это будет четвертый поединок между Софией и Ангелиной. Счет в личных встречах 2:1 в пользу Кенин. Интересно, что девушки уже дважды играли между собой в 2023 году и дважды победу праздновала американка (в Хобарте и Майами).

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София Кенин Арина Соболенко Ангелина Калинина WTA Рим
Источник Sport.ua
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Сергій Юрійович
Йо-хо-хо!
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+5
Sashamar
Спасибо, Соня
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+4
Александр Науменко
Браво Софіко, нарешті цю "нессі" литвинських болот поставили на своє місце. Тішить і те, що нащадки андрофагів починають жерти один одного, що їм історично притаманне. Гени не глисти, так швидко не виведеш.
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+3
20052011
Молодец София! Выкинула этот кусок мяса.
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+2
Fdail
Можливо й Світоліна не безнадійна,  якщо Кенін таки змогла за стільки часу найти непогану гру ( хоча не впевнений, що вона зможе витримати такий рівень весь Рим). Плюс, бульбашка з повільним ґрунтом не дуже дружить, тому в гарній формі Кенін такий результат не є дуже сенсаційним. Подивимось на матч Соні та Гелі в наступному раунді. 
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+2
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