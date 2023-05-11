Сенсация недели. Чемпионка АО обыграла Соболенко в Риме и вышла на Калинину

Чемпионка Открытого чемпионата Австралии по теннису 2020 София Кенин (США, WTA 134) вышла в 1/16 финала грунтового турнира серии WTA 1000 в Риме (Италия).

Во втором раунде соревнований американка неожиданно обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко, которая выступает без флага, за 1 час и 40 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/16 финала

София Кенин (США) – Арина Соболенко [2] – 7:6 (7:4), 6:2

В 1/16 финала итальянского тысячника Кенин встретится со второй ракеткой Украины Ангелиной Калининой, которая в своем стартовом матче на турнире в Риме обыграла Анну Блинкову.

Это будет четвертый поединок между Софией и Ангелиной. Счет в личных встречах 2:1 в пользу Кенин. Интересно, что девушки уже дважды играли между собой в 2023 году и дважды победу праздновала американка (в Хобарте и Майами).