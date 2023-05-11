Parimatch официально сообщил о прекращении работы в Украине

По состоянию на 12 мая все сотрудники «Parimatch Украина» уволены, компания окончательно закрывается, сообщила СЕО компании Наталья Гилевич. Дальнейшую работу продолжат адвокаты и юридические компании.

Гилевич написала в соцсети Facebook: «12 мая – окончательное закрытие компании PM UA. Весь коллектив уволен, я тоже покидаю должность. Дальнейшую работу продолжат адвокаты и юридические компании. Желаю всем коллегам найти новые проекты, где будет полезен ваш опыт. С благодарностью за сложный и развивающий путь в PM, с благодарностью команде и партнерам, с верой в победу Украины!»

10 марта Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против 120 физических и 287 юридических лиц, связанных с игорным бизнесом. В список попал украинский букмекер Parimatch.

12 марта Париматч прекратил операционную деятельность, платформа для клиентов стала недоступной, сайт крупнейшего букмекера Украины pm.ua заблокирован.