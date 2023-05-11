Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Parimatch официально сообщил о прекращении работы в Украине
Другие новости
11 мая 2023, 21:23 | Обновлено 11 мая 2023, 21:33
997
6

Parimatch официально сообщил о прекращении работы в Украине

Дальнейшую работу продолжат адвокаты и юридические компании

11 мая 2023, 21:23 | Обновлено 11 мая 2023, 21:33
997
6
Parimatch официально сообщил о прекращении работы в Украине
PM

По состоянию на 12 мая все сотрудники «Parimatch Украина» уволены, компания окончательно закрывается, сообщила СЕО компании Наталья Гилевич. Дальнейшую работу продолжат адвокаты и юридические компании.

Гилевич написала в соцсети Facebook: «12 мая – окончательное закрытие компании PM UA. Весь коллектив уволен, я тоже покидаю должность. Дальнейшую работу продолжат адвокаты и юридические компании. Желаю всем коллегам найти новые проекты, где будет полезен ваш опыт. С благодарностью за сложный и развивающий путь в PM, с благодарностью команде и партнерам, с верой в победу Украины!»

10 марта Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против 120 физических и 287 юридических лиц, связанных с игорным бизнесом. В список попал украинский букмекер Parimatch.

12 марта Париматч прекратил операционную деятельность, платформа для клиентов стала недоступной, сайт крупнейшего букмекера Украины pm.ua заблокирован.

По теме:
Днепр-1 объявил о прекращении сотрудничества с Parimatch
Телекомпания Setanta поддержала Parimatch после введения санкций СНБО
Компания Parimatch заявила о приостановке деятельности
Parimatch новости букмекеров Наталья Гилевич
Источник Facebook
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Волейболист ПИВОВАРЕНКО: «Из россии бежал тайно, поздней ночью»
Волейбол | 11 мая 2023, 07:00 5
Волейболист ПИВОВАРЕНКО: «Из россии бежал тайно, поздней ночью»
Волейболист ПИВОВАРЕНКО: «Из россии бежал тайно, поздней ночью»

19-летний волейболист в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о своем отношении к россии

Принципиальное дерби в полуфинале. Интер разобрался с Миланом
Футбол | 10 мая 2023, 23:56 7
Принципиальное дерби в полуфинале. Интер разобрался с Миланом
Принципиальное дерби в полуфинале. Интер разобрался с Миланом

«Интер» сделал уверенный шаг к финальному противостоянию Лиги чемпионов

Двоевластие Шахтера и Днепра-1 сорвалось. Ситуация в таблице УПЛ
Футбол | 11.05.2023, 14:55
Двоевластие Шахтера и Днепра-1 сорвалось. Ситуация в таблице УПЛ
Двоевластие Шахтера и Днепра-1 сорвалось. Ситуация в таблице УПЛ
Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы
Футбол | 11.05.2023, 20:20
Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы
Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы
ВИДЕО. Скандальный эпизод. Днепр-1 пытается доказать фол на Назаренко
Футбол | 11.05.2023, 18:41
ВИДЕО. Скандальный эпизод. Днепр-1 пытается доказать фол на Назаренко
ВИДЕО. Скандальный эпизод. Днепр-1 пытается доказать фол на Назаренко
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Remark
Будет ржачно, если эти "ПМ - народженні в Україні" через время будут работать на болотах уже открыто.
Просто интересно, а те деньги их игроков (клиентов) БК куда пропали?))) 
В марте месяце клятвенно клялись, что все вернут каждому.
Ответить
+2
Alex AS
туда им и дорога)
Ответить
+1
Springfield
Все ушли на фронт?
Ответить
0
Gargantua
кто их заказал?
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ястремская уверенно обыграла испанку и вышла в основу супертурнира в Риме
Ястремская уверенно обыграла испанку и вышла в основу супертурнира в Риме
09.05.2023, 19:18 7
Теннис
ВИДЕО. Де Брюйне мощным ударом сравнял счет для Манчестер Сити
ВИДЕО. Де Брюйне мощным ударом сравнял счет для Манчестер Сити
09.05.2023, 23:35
Футбол
Не Фергюсон, а Моуриньо – шестой. Определен лучший тренер XXI века
Не Фергюсон, а Моуриньо – шестой. Определен лучший тренер XXI века
09.05.2023, 20:50 24
Футбол
ВИДЕО. Отец Холанда бросал еду в фанов Реала. Его вывели с трибуны Бернабеу
ВИДЕО. Отец Холанда бросал еду в фанов Реала. Его вывели с трибуны Бернабеу
10.05.2023, 09:02 11
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Наверное, Ярославский уже отошел от футбола»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Наверное, Ярославский уже отошел от футбола»
10.05.2023, 21:00 7
Футбол
Спрячьте все, бл***. Богуслаев попросил включить его в обмен с рф
Спрячьте все, бл***. Богуслаев попросил включить его в обмен с рф
11.05.2023, 02:23 11
Война
Льюис сделал прогноз на потенциальный бой Усика с Фьюри
Льюис сделал прогноз на потенциальный бой Усика с Фьюри
10.05.2023, 13:40 6
Бокс
Впервые в истории. Реал пробился в финал четырех Евролиги, уступая 0:2
Впервые в истории. Реал пробился в финал четырех Евролиги, уступая 0:2
11.05.2023, 04:45
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности