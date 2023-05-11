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  4. Почеттино даст Лукаку второй шанс в Челси
Англия
11 мая 2023, 20:08 |
720
0

Почеттино даст Лукаку второй шанс в Челси

Форвард «Интера» вернется в Лондон

11 мая 2023, 20:08 |
720
0
Почеттино даст Лукаку второй шанс в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку, который проводит нынешний сезон в аренде в «Интере», летом вернется в Лондон. Об этом сообщают английские СМИ.

Маурисио Почеттино, который летом скорее всего возглавит «Челси», готов дать бельгийцу второй шанс. Лукаку проведет с «Челси» предсезонные сборы.

В нынешнем сезоне на счету Лукаку 10 голов и 5 ассистов в 30 матчах за «Интер» во всех турнирах.

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Ромелу Лукаку Интер Милан Челси Маурисио Почеттино
Источник The Mirror
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