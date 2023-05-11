Англия11 мая 2023, 20:08 |
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Почеттино даст Лукаку второй шанс в Челси
Форвард «Интера» вернется в Лондон
11 мая 2023, 20:08 |
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Форвард «Челси» Ромелу Лукаку, который проводит нынешний сезон в аренде в «Интере», летом вернется в Лондон. Об этом сообщают английские СМИ.
Маурисио Почеттино, который летом скорее всего возглавит «Челси», готов дать бельгийцу второй шанс. Лукаку проведет с «Челси» предсезонные сборы.
В нынешнем сезоне на счету Лукаку 10 голов и 5 ассистов в 30 матчах за «Интер» во всех турнирах.
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