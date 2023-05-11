Вице-президент Кривбасса: Рамадани? Это как Роналду мог оказаться в Динамо
Артем Гагарин не стал подтверждать или опровергать информацию о просмотре македонского футболиста
Вице-президент криворожского «Кривбасса» Артем Гагарин прокомментировал информацию о том, что клуб просматривал македонского хавбека Решата Рамадани, который в зимнее трансферное окно перешел в «Динамо»:
– Артем, правда ли, что «Кривбасс» просматривал Решата Рамадани зимой?
– Здесь нечего говорить. Кто-то что-то сказал, кто-то написал.
– То есть, вы не можете подтвердить слова Владимира Зверева?
– Я не буду ни подтверждать, ни опровергать. «Кривбасс» многих футболистов просматривает, у нас большая скаутская структура. Мы работаем, рассматриваем разных футболистов. Кто-то подходит, кто-то не подходит, есть разные моменты.
– Понятно. А вообще, какова ваша реакция на все эти разговоры о Рамадане и «Кривбассе»?
– Я вообще удивлен, что за все это зацепилось. Это знаете, как люди пишут, что Роналду мог оказаться в киевском «Динамо», а мог и не оказаться. Такая же история и с Рамаданами и «Кривбассом». Поэтому это информация, в которой ничего особенного нет.
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