УПЛ утвердила расписание матчей 28-го тура

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 28-го тура сезона-2022/2023.

Центральной встречей игрового дня станет матч между «Зарей» и «Шахтером», которые находятся в чемпионской борьбе. Они сыграют в среду, 24 мая, начало – в 17:00 по Киеву.

28 тур

24 мая (среда)

13:00. Колос - Динамо

13:00. Днепр-1 - Ворскла

15:00. Верес - Александрия

17:00. Заря - Шахтер

25 мая (четверг)

13:00. Минай - Рух

14:00. Ингулец - Металлист 1925

14:00. Львов - Черноморец

15:00. Кривбасс - Металлист