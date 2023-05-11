УПЛ утвердила расписание матчей 28-го тура
Игры состоятся 24 и 25 мая
Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 28-го тура сезона-2022/2023.
Центральной встречей игрового дня станет матч между «Зарей» и «Шахтером», которые находятся в чемпионской борьбе. Они сыграют в среду, 24 мая, начало – в 17:00 по Киеву.
28 тур
24 мая (среда)
13:00. Колос - Динамо
13:00. Днепр-1 - Ворскла
15:00. Верес - Александрия
17:00. Заря - Шахтер
25 мая (четверг)
13:00. Минай - Рух
14:00. Ингулец - Металлист 1925
14:00. Львов - Черноморец
15:00. Кривбасс - Металлист
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