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ITF
11 мая 2023, 16:24 |
208
0

Украинский теннисист вышел в четвертьфинал 25-тысячника в Швеции

Эрик Ваншельбойм уверенно обыграл Джонатана Мридху

11 мая 2023, 16:24 |
208
0
Украинский теннисист вышел в четвертьфинал 25-тысячника в Швеции
Instagram. Эрик Ваншельбойм

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (АТР 453) вышел в четвертьфинал грунтового турнира серии ITF M25 в Варнамо (Швеция).

В 1/8 финала соревнований украинец в двух сетах обыграл Джонатана Мридху (Швеция, ATP 796).

ITF M25 Варнамо. Грунт. 1/8 финала

Джонатан Мридха (Швеция) – Эрик Ваншельбойм (Украина) [7] – 2:6, 4:6

Отметим, что Эрик является седьмым сеяным на этом 25-тысячнике.

В четвертьфинале шведских соревнований Ваншельбойм сыграет с Андреа Гола из Италии.

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Эрик Ваншельбойм ITF Варнамо
Источник Sport.ua
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