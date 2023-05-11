ITF11 мая 2023, 16:24 |
208
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Украинский теннисист вышел в четвертьфинал 25-тысячника в Швеции
Эрик Ваншельбойм уверенно обыграл Джонатана Мридху
11 мая 2023, 16:24 |
208
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Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (АТР 453) вышел в четвертьфинал грунтового турнира серии ITF M25 в Варнамо (Швеция).
В 1/8 финала соревнований украинец в двух сетах обыграл Джонатана Мридху (Швеция, ATP 796).
ITF M25 Варнамо. Грунт. 1/8 финала
Джонатан Мридха (Швеция) – Эрик Ваншельбойм (Украина) [7] – 2:6, 4:6
Отметим, что Эрик является седьмым сеяным на этом 25-тысячнике.
В четвертьфинале шведских соревнований Ваншельбойм сыграет с Андреа Гола из Италии.
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