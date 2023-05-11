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Лига Европы
11 мая 2023, 15:34 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 мая

Важные события во всех видах спорта

11 мая 2023, 15:34 |
88
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 мая
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 11 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

22:00 Рома – Байер

Favbet 2.30 – 3.38 – 3.50

22:00 Ювентус – Севилья

Favbet 1.85 – 3.54 – 5.15

22:00 Вест Хэм – АЗ Алкмар

Favbet 1.67 – 3.90 – 5.15

22:00 Фиорентина – Базель

Favbet 1.35 – 5.25 – 8.40

ТЕННИС

16:05 Ангелина Калинина – Анна Блинкова

Favbet 1.58 – 2.40

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Источник Sport.ua
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