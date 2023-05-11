СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 мая

В четверг, 11 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

22:00 Рома – Байер

2.30 – 3.38 – 3.50

22:00 Ювентус – Севилья

1.85 – 3.54 – 5.15

22:00 Вест Хэм – АЗ Алкмар

1.67 – 3.90 – 5.15

22:00 Фиорентина – Базель

1.35 – 5.25 – 8.40

ТЕННИС

16:05 Ангелина Калинина – Анна Блинкова

1.58 – 2.40