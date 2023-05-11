По пять матчей до конца. Соперники Шахтера, Днепра-1 и Зари на финише УПЛ
Очень напряженная битва за титул УПЛ
Наконец состоялась доигровка перенесенного матча 1-го тура чемпионата Украины между «Днепром-1» и «Александрией» (1:1). Это позволило привести в порядок таблицу, где теперь все команды имеют по 25 сыгранных матчей.
Лидерство удалось сохранить «Шахтеру», который имеет 60 очков. У «Днепра-1» на два пункта меньше, а топ-3 замыкает «Заря», у которой 55 очков.
Отметим расписание последних пяти встреч претендентов на титул.
Соперники Шахтера до конца чемпионата: Ингулец, Верес, Заря, Днепр-1, Ворскла.
Соперники Днепра-1 до конца чемпионата: Минай, Колос, Ворскла, Шахтер, Кривбасс.
Соперники Зари до конца чемпионата: Металлист, Ингулец, Шахтер, Александрия, Минай.
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У Днепра - вроде Минай и Колос - но с последними играми фиг его знает, тяжело им дается результат
у Зари - Метталист Ингулец и Минай...
так что если Днепр и Шахтер сыграют в ничью в очной встрече, то у Зари очень неплохие даже шансы на первое место !