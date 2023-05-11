По пять матчей до конца. Соперники Шахтера, Днепра-1 и Зари на финише УПЛ

Наконец состоялась доигровка перенесенного матча 1-го тура чемпионата Украины между «Днепром-1» и «Александрией» (1:1). Это позволило привести в порядок таблицу, где теперь все команды имеют по 25 сыгранных матчей.

Лидерство удалось сохранить «Шахтеру», который имеет 60 очков. У «Днепра-1» на два пункта меньше, а топ-3 замыкает «Заря», у которой 55 очков.

Отметим расписание последних пяти встреч претендентов на титул.

Соперники Шахтера до конца чемпионата: Ингулец, Верес, Заря, Днепр-1, Ворскла.

Соперники Днепра-1 до конца чемпионата: Минай, Колос, Ворскла, Шахтер, Кривбасс.

Соперники Зари до конца чемпионата: Металлист, Ингулец, Шахтер, Александрия, Минай.

Кого вы видите фаворитом?