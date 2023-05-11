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Украина. Премьер лига
11 мая 2023, 15:11 |
1789
6

По пять матчей до конца. Соперники Шахтера, Днепра-1 и Зари на финише УПЛ

Очень напряженная битва за титул УПЛ

11 мая 2023, 15:11 |
1789
6
По пять матчей до конца. Соперники Шахтера, Днепра-1 и Зари на финише УПЛ
ФК Шахтер

Наконец состоялась доигровка перенесенного матча 1-го тура чемпионата Украины между «Днепром-1» и «Александрией» (1:1). Это позволило привести в порядок таблицу, где теперь все команды имеют по 25 сыгранных матчей.

Лидерство удалось сохранить «Шахтеру», который имеет 60 очков. У «Днепра-1» на два пункта меньше, а топ-3 замыкает «Заря», у которой 55 очков.

Отметим расписание последних пяти встреч претендентов на титул.

Соперники Шахтера до конца чемпионата: Ингулец, Верес, Заря, Днепр-1, Ворскла.

Соперники Днепра-1 до конца чемпионата: Минай, Колос, Ворскла, Шахтер, Кривбасс.

Соперники Зари до конца чемпионата: Металлист, Ингулец, Шахтер, Александрия, Минай.

Кого вы видите фаворитом?

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Springfield
Заря - чемпион. И всё равно Донбасс рулит.)
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+1
ALKOSruLKA
все тріо між собою граnтиме... БУДУТЬ ВТРАТИ ОЧОК У ВСІХ... для мажорчиків зі столиці є шанс зачепитись за бронзу, календар у них легший.
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0
FunnyCat_____
у шахтера -  только Ингулец который будет рьяно отрабатывать коробку передач.... ой , то есть престиж клуба -  можно считать простым для набора очков.
У Днепра - вроде Минай и Колос -  но с последними играми фиг его знает, тяжело им дается результат
у Зари -  Метталист Ингулец и Минай...
так что если Днепр и Шахтер сыграют в ничью в очной встрече, то у Зари очень неплохие даже шансы на первое место !
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0
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simon andre
У Зари лучше график посмотрим а Днепр 2 место будет счастьем . 
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0
Alexandr Ladizhenskiy
Что-то мне кажется - что для Динамо еще не всё потеряно…если объективно. 
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-1
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