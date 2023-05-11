Заря с усилением состава берет курс на Ужгород

Луганская «Заря» в четверг, 11 мая, проведет в Киеве плановое занятие, после чего поездом отправится в Ужгород. Там подопечных Патрика ван Леувена ждет календарная игра чемпионата Украины с харьковским «Металлистом».

В основную обойму «Зари» вернулись Максим Имереков и Владимир Бражко, которые отбыли дисквалификацию.

Игра 26-го тура УПЛ «Металлист» – «Заря» состоится в воскресенье, 14 мая, начало – в 13:00 по Киеву.

В таблице УПЛ «Заря» занимает 3-е место с 55 очками. У «Металлиста» 22 пункта и 15-я позиция.