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Украина. Премьер лига
11 мая 2023, 14:35 | Обновлено 11 мая 2023, 14:40
666
2

Заря с усилением состава берет курс на Ужгород

Луганскую команду ждет игра с «Металлистом»

11 мая 2023, 14:35 | Обновлено 11 мая 2023, 14:40
666
2
Заря с усилением состава берет курс на Ужгород
ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» в четверг, 11 мая, проведет в Киеве плановое занятие, после чего поездом отправится в Ужгород. Там подопечных Патрика ван Леувена ждет календарная игра чемпионата Украины с харьковским «Металлистом».

В основную обойму «Зари» вернулись Максим Имереков и Владимир Бражко, которые отбыли дисквалификацию.

Игра 26-го тура УПЛ «Металлист» – «Заря» состоится в воскресенье, 14 мая, начало – в 13:00 по Киеву.

В таблице УПЛ «Заря» занимает 3-е место с 55 очками. У «Металлиста» 22 пункта и 15-я позиция.

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Заря Луганск Металлист Харьков чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Заря Луганск
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Комментарии 2
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BUROSTAVOK
Давай Зоря рідненька!!!!Опрокинь цих ХАЛЯВЩИКІВ З ДРУГОГО МІСЦЯ!!!)
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+2
Illiashenko Andriy
- Зоря Чемпіонство ще можливе.  Бери своє, обігруй Шахтар. 
Ответить
+1
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