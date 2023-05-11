Украина. Премьер лига11 мая 2023, 14:35 |
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ВИДЕО. Опыт решает. Рыбалка навесил, Ковалец забил Днепру-1
Опытные хавбеки оформили гол
11 мая 2023, 14:35 |
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В доигровке перенесенного матча 1-го тура УПЛ между «Днепром-1» и «Александрией» гости, уступая 0:1, сумели сравнять счет благодаря стандарту.
Классный навес выполнил Сергей Рыбалка, а Кирилл Ковалец переправил мяч в ворота.
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