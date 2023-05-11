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Украина. Премьер лига
11 мая 2023, 14:35 |
449
0

ВИДЕО. Опыт решает. Рыбалка навесил, Ковалец забил Днепру-1

Опытные хавбеки оформили гол

11 мая 2023, 14:35 |
449
0
ВИДЕО. Опыт решает. Рыбалка навесил, Ковалец забил Днепру-1
ФК Днепр-1

В доигровке перенесенного матча 1-го тура УПЛ между «Днепром-1» и «Александрией» гости, уступая 0:1, сумели сравнять счет благодаря стандарту.

Классный навес выполнил Сергей Рыбалка, а Кирилл Ковалец переправил мяч в ворота.

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Источник Sport.ua
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