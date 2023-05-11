Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дэвид МОЙЕС: «Финал ЛК может стать наибольшим достижением моей карьеры»
Лига конференций
11 мая 2023, 13:53 |
406
2

Дэвид МОЙЕС: «Финал ЛК может стать наибольшим достижением моей карьеры»

Команда может выйти в финал Лиги конференций

11 мая 2023, 13:53 |
406
2
Дэвид МОЙЕС: «Финал ЛК может стать наибольшим достижением моей карьеры»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Мойес

Сегодня состоится первый полуфинальный матч Лиги конференций между «Вест Хэмом» и АЗ Алкмаар, а наставник лондонцев Дэвид Мойес не исключает, что возможный выход в финал станет вершиной его карьеры.

«Думаю, это будет наибольшим достижением в карьере. Финал еврокубка? Да, это может быть большим достижением. С МЮ я выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов, был в четвертьфинале Лиги Европы с «Эвертоном», а в прошлом сезоне был с «Вест Хэмом» в полуфинале. Сейчас снова полуфинал, но хочется сделать шаг вперед».

«Лига конференций – важный турнир. Я помню, как Жозе Моуриньо радовался в прошлом сезоне, когда выиграл турнир. Это было особенное событие для него и для клуба», – сказал Мойес.

По теме:
Тренер Базеля: «Ждем тяжелейшего матча против очень сильного соперника»
Итальянская экспансия. Как клубы из Серии А Европу покоряют
Шахтер не сможет играть еврокубковые матчи в Варшаве. Названо новое место
Вест Хэм Дэвид Мойес Лига конференций
Источник Sky Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Джеко и Мхитарян шокировали Милан в дебюте полуфинала ЛЧ
Футбол | 10 мая 2023, 22:17 0
ВИДЕО. Джеко и Мхитарян шокировали Милан в дебюте полуфинала ЛЧ
ВИДЕО. Джеко и Мхитарян шокировали Милан в дебюте полуфинала ЛЧ

Уже к 11-й минуте матча футболисты «Интера» в дерби забили два гола

Волейболист ПИВОВАРЕНКО: «Из россии бежал тайно, поздней ночью»
Волейбол | 11 мая 2023, 07:00 5
Волейболист ПИВОВАРЕНКО: «Из россии бежал тайно, поздней ночью»
Волейболист ПИВОВАРЕНКО: «Из россии бежал тайно, поздней ночью»

19-летний волейболист в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о своем отношении к россии

ФОТО. Российский клуб украл эмблему Днепра
Футбол | 10.05.2023, 17:08
ФОТО. Российский клуб украл эмблему Днепра
ФОТО. Российский клуб украл эмблему Днепра
«Нужно подождать». Зеленский рассказал о подготовке наступления ВСУ
Война | 11.05.2023, 12:28
«Нужно подождать». Зеленский рассказал о подготовке наступления ВСУ
«Нужно подождать». Зеленский рассказал о подготовке наступления ВСУ
ОФИЦИАЛЬНО. Уотфорд назначил нового главного тренера
Футбол | 11.05.2023, 11:55
ОФИЦИАЛЬНО. Уотфорд назначил нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Уотфорд назначил нового главного тренера
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
BUROSTAVOK
Хороший тренер,памятаю під його керівництвом Іриски міцні середняками були. Ждем сьогодні фіналу Вест Хем - Фіорентіна
Ответить
+2
rozalievka
А де наша динама?)) Не бачу...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 1:1. Видео голов и обзор матча
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 1:1. Видео голов и обзор матча
09.05.2023, 23:59 1
Футбол
Эррол Спенс сделал прогноз на бой Хейни – Ломаченко
Эррол Спенс сделал прогноз на бой Хейни – Ломаченко
09.05.2023, 10:40 1
Бокс
Цуренко в первом раунде турнира в Риме обыграла Свитолину
Цуренко в первом раунде турнира в Риме обыграла Свитолину
10.05.2023, 18:10 7
Теннис
Шевченко сидит на трибунах с Джоковичем, который поддерживает рф в спорте
Шевченко сидит на трибунах с Джоковичем, который поддерживает рф в спорте
10.05.2023, 22:52 17
Футбол
ВИДЕО. Де Брюйне мощным ударом сравнял счет для Манчестер Сити
ВИДЕО. Де Брюйне мощным ударом сравнял счет для Манчестер Сити
09.05.2023, 23:35
Футбол
Космическая зарплата. Месси согласовал контракт с Аль-Хилялем
Космическая зарплата. Месси согласовал контракт с Аль-Хилялем
09.05.2023, 14:41 30
Футбол
Спрячьте все, бл***. Богуслаев попросил включить его в обмен с рф
Спрячьте все, бл***. Богуслаев попросил включить его в обмен с рф
11.05.2023, 02:23 9
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности