Дэвид МОЙЕС: «Финал ЛК может стать наибольшим достижением моей карьеры»

Сегодня состоится первый полуфинальный матч Лиги конференций между «Вест Хэмом» и АЗ Алкмаар, а наставник лондонцев Дэвид Мойес не исключает, что возможный выход в финал станет вершиной его карьеры.

«Думаю, это будет наибольшим достижением в карьере. Финал еврокубка? Да, это может быть большим достижением. С МЮ я выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов, был в четвертьфинале Лиги Европы с «Эвертоном», а в прошлом сезоне был с «Вест Хэмом» в полуфинале. Сейчас снова полуфинал, но хочется сделать шаг вперед».

«Лига конференций – важный турнир. Я помню, как Жозе Моуриньо радовался в прошлом сезоне, когда выиграл турнир. Это было особенное событие для него и для клуба», – сказал Мойес.