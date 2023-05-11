Украина. Премьер лига11 мая 2023, 14:03 |
1357
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ВИДЕО. Днепр-1 получил спорный пенальти, Довбик забил 22 гол в сезоне
Артем продолжает забивать
11 мая 2023, 14:03 |
1357
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На 20-й минуте доигровки перенесенного матча чемпионата Украины «Днепр-1» - «Александрия» хозяева получили спорный пенальти за фол Скорко против Назаренко.
Пенальти реализовал форвард Артем Довбик, который оформил свой 22-й гол в нынешнем сезоне УПЛ.
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Игроку Днепра КК не за что было давать. Если Вы заметили, то там и от Александрии кто-то в черном начал отталкивать игрока Днепра.