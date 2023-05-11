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  4. ВИДЕО. Днепр-1 получил спорный пенальти, Довбик забил 22 гол в сезоне
Украина. Премьер лига
11 мая 2023, 14:03 |
1357
7

ВИДЕО. Днепр-1 получил спорный пенальти, Довбик забил 22 гол в сезоне

Артем продолжает забивать

11 мая 2023, 14:03 |
1357
7
ВИДЕО. Днепр-1 получил спорный пенальти, Довбик забил 22 гол в сезоне
ФК Днепр-1. Артем Довбик

На 20-й минуте доигровки перенесенного матча чемпионата Украины «Днепр-1» - «Александрия» хозяева получили спорный пенальти за фол Скорко против Назаренко.

Пенальти реализовал форвард Артем Довбик, который оформил свой 22-й гол в нынешнем сезоне УПЛ.

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Александрия Днепр-1 Днепр-1 - Александрия Артем Довбик
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Український Крим
Дитяче правило: руку поклав на суперника, який тікає, порушення правил! ніхто не розбирається, з якою силою його тримають
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+3
Remark
Ну, и скажите что это не пенальти) При подаче в штрафную игрок Александрии положил руку на игрока Днепра, тем самым задерживая и не по правилам мешая игроку Днепр-1 сыграть в мяч! Со своей стороны игрок Днепра упал картинно, наигранно, НО!!! это не отменяет тот факт, что игрок Александрии нарушал. Кто ж ему доктор, если он тянет игрока Днепра рукой при подаче мяча??? 
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+2
Український Крим
А цього довбня захисника відправити у ДЮСШ довчатися, це футбольний злочин так підставляти свою команду
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+2
Виктор Алтухов
Да, уважаемый ранее Днепр превратился в вонючих покупателей судей. Печально.
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+1
Alex196
Пенальти чистый 
Ответить
0
BUROSTAVOK
Довбик Сівасспор слідкуе за тобою))))
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-1
Remark
КК Ротаню так же справедливо! Как по мне там вопросов нет. Так быковать и приходить в чужую тренерскую зону нельзя.
Игроку Днепра КК не за что было давать. Если Вы заметили, то там и от Александрии кто-то в черном начал отталкивать игрока Днепра.
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-1
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