Агент Бэйла: «Гарет больше не хочет играть в футбол, его это не интересует»

Джонатан Барнетт, агент Гарета Бэйла, заявил, что вингеру продолжают поступать предложения, но 33-летний игрок не собирается возвращаться в футбол.

«Гарет больше не хочет играть в футбол. Ему приятно, что поступают предложения, но все это уже в прошлом. У Бэйла отличная жизнь, он наслаждается отдыхом. У него была хорошая карьера, но больше футбол его не интересует».

«Он проводит время с семьей, и это то, что он хочет делать», — сказал Барнетт.

Бэйл завершил карьеру после ЧМ-2022.