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  4. Агент Бэйла: «Гарет больше не хочет играть в футбол, его это не интересует»
Англия
11 мая 2023, 13:11 |
282
0

Агент Бэйла: «Гарет больше не хочет играть в футбол, его это не интересует»

Игроку продолжают поступать предложения

11 мая 2023, 13:11 |
282
0
Агент Бэйла: «Гарет больше не хочет играть в футбол, его это не интересует»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Бэйл

Джонатан Барнетт, агент Гарета Бэйла, заявил, что вингеру продолжают поступать предложения, но 33-летний игрок не собирается возвращаться в футбол.

«Гарет больше не хочет играть в футбол. Ему приятно, что поступают предложения, но все это уже в прошлом. У Бэйла отличная жизнь, он наслаждается отдыхом. У него была хорошая карьера, но больше футбол его не интересует».

«Он проводит время с семьей, и это то, что он хочет делать», — сказал Барнетт.

Бэйл завершил карьеру после ЧМ-2022.

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Источник Sky Sports
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