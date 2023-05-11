Агент Бэйла: «Гарет больше не хочет играть в футбол, его это не интересует»
Игроку продолжают поступать предложения
Джонатан Барнетт, агент Гарета Бэйла, заявил, что вингеру продолжают поступать предложения, но 33-летний игрок не собирается возвращаться в футбол.
«Гарет больше не хочет играть в футбол. Ему приятно, что поступают предложения, но все это уже в прошлом. У Бэйла отличная жизнь, он наслаждается отдыхом. У него была хорошая карьера, но больше футбол его не интересует».
«Он проводит время с семьей, и это то, что он хочет делать», — сказал Барнетт.
Бэйл завершил карьеру после ЧМ-2022.
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