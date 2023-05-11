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  4. Завацкая обыграла пятую сеяную на 100-тысячнике ITF в Словакии
WTA
11 мая 2023, 13:31 |
581
3

Завацкая обыграла пятую сеяную на 100-тысячнике ITF в Словакии

Катарина разобралась с Маи Хонтамой из Японии

11 мая 2023, 13:31 |
581
3
Завацкая обыграла пятую сеяную на 100-тысячнике ITF в Словакии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№248 WTA) добыла еще одну победу на грунтовом турнире серии ITF W100 в Трнаве (Словакия).

Во втором круге украинка остановила пятую сеяную японку Маи Хонтаму (№183 WTA).

Трнава. Второй раунд
Катарина Завацкая (Украина) – Маи Хонтама (Япония) – 6:2, 6:2

Это была третья встреча теннисисток, украинка выиграла во второй раз.

В следующем раунде Завацкая сразится против первой сеяной Анны Каролины Шмидловой из Словакии или Луции Гавличковой из Чехии.

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Катарина Завацкая ITF Трнава Маи Хонтама
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Sashamar
Добре грала. Якщо пройде Шмідлову, може і титул взяти.
В Римі поки що загальні справи не дуже. І трахтористка і z-татарка пройшли далі.
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0
Michael Savchyn
просто Завацька грає краще від гравчинь, які поруч у неї по рейтингу, тобто її рейтинг занизенький у зв'язку із несернчливими жеребкуваннями у попередніх турнірах
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0
Александр Ад
Нормально налаштувалася на гру і виграла,молодець.Як японка не намагалася пручатися.Катарина грала краще,
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0
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