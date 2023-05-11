Завацкая обыграла пятую сеяную на 100-тысячнике ITF в Словакии

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№248 WTA) добыла еще одну победу на грунтовом турнире серии ITF W100 в Трнаве (Словакия).

Во втором круге украинка остановила пятую сеяную японку Маи Хонтаму (№183 WTA).

Трнава. Второй раунд

Катарина Завацкая (Украина) – Маи Хонтама (Япония) – 6:2, 6:2

Это была третья встреча теннисисток, украинка выиграла во второй раз.

В следующем раунде Завацкая сразится против первой сеяной Анны Каролины Шмидловой из Словакии или Луции Гавличковой из Чехии.