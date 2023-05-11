WTA11 мая 2023, 13:31 |
581
3
Завацкая обыграла пятую сеяную на 100-тысячнике ITF в Словакии
Катарина разобралась с Маи Хонтамой из Японии
11 мая 2023, 13:31 |
581
3
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№248 WTA) добыла еще одну победу на грунтовом турнире серии ITF W100 в Трнаве (Словакия).
Во втором круге украинка остановила пятую сеяную японку Маи Хонтаму (№183 WTA).
Трнава. Второй раунд
Катарина Завацкая (Украина) – Маи Хонтама (Япония) – 6:2, 6:2
Это была третья встреча теннисисток, украинка выиграла во второй раз.
В следующем раунде Завацкая сразится против первой сеяной Анны Каролины Шмидловой из Словакии или Луции Гавличковой из Чехии.
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