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Украина. Премьер лига
11 мая 2023, 12:43 | Обновлено 11 мая 2023, 13:05
341
1

Днепр-1 – Александрия. Известны стартовые составы команд

Стартовый свисток прозвучит в 13:00

11 мая 2023, 12:43 | Обновлено 11 мая 2023, 13:05
341
1
Днепр-1 – Александрия. Известны стартовые составы команд
УПЛ

11 мая состоится доигрывание многострадального матча 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречаются «Днепр-1» и «Александрию».

Стартовые составы:

«Днепр-1»: Рыбак, Адамюк, Сваток, Сарапий, Назаренко, Рубчинский, Бабенко, Минго, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик.

«Александрия»: Шевченко, Скорко, Бабогло, Логинов, Копина, Михайленко, Рыбалка, Сигеев, Мирошниченко, Ковалец, Кожушко.

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

23 ноября 2022 года команды начали играть перенесенный матч, но из-за воздушной тревоги встреча была прервана на 10-й минуте при счете 0:0 и не возобновилась в тот же день.

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Источник Sport.ua
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Gargantua
два Михайленко и один Сигеер в составе
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