Днепр-1 – Александрия. Известны стартовые составы команд
Стартовый свисток прозвучит в 13:00
11 мая состоится доигрывание многострадального матча 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречаются «Днепр-1» и «Александрию».
Стартовые составы:
«Днепр-1»: Рыбак, Адамюк, Сваток, Сарапий, Назаренко, Рубчинский, Бабенко, Минго, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик.
«Александрия»: Шевченко, Скорко, Бабогло, Логинов, Копина, Михайленко, Рыбалка, Сигеев, Мирошниченко, Ковалец, Кожушко.
Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
23 ноября 2022 года команды начали играть перенесенный матч, но из-за воздушной тревоги встреча была прервана на 10-й минуте при счете 0:0 и не возобновилась в тот же день.
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