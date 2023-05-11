ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Молодежный Мундиаль пройдет в Аргентине с 20 мая по 11 июня
В субботу, 20 мая, стартует чемпионат мира 2023 по футболу среди команд до 20 лет. Молодежный Мундиаль пройдет в четырех городах Аргентины и завершится 11 июня 2023 года.
Изначально турнир должен был пройти в Индонезии. Он мог стать первым международным соревнованием, проведенным в Индонезии, однако страна была лишена права на проведение турнира из-за протестов против участия Израиля.
В ЧМ-2023 примут участие 24 сборные, которые квалифицировались через континентальный отбор. На молодежном мировом первенстве 2023 года имеют право участвовать игроки, родившиеся с 1 января 2003 по 31 декабря 2007 года.
Предыдущий чемпионат мира U-20 был проведен в 2019 году в Польше, чемпионом тогда стала сборная Украины, которой в этот раз не удалось преодолеть квалификационный барьер. В 2021 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.
Групповой этап
В 1/8 финала пройдут победители групп и команды, занявшие вторые места, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места.
Группа A
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РГ (З - П)
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|2
|Узбекистан
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|3
|Гватемала
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|4
|Новая Зеландия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
20.05 - 21:00 - Гватемала − Новая Зеландия
21.05 - 00:00 - Аргентина − Узбекистан
23.05 - 21:00 - Новая Зеландия − Узбекистан
24.05 - 00:00 - Аргентина − Гватемала
27.05 - 00:00 - Новая Зеландия − Аргентина
27.05 - 00:00 - Узбекистан − Гватемала
Группа B
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РГ (З - П)
|О
|1
|США
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|2
|Эквадор
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|3
|Фиджи
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|4
|Словакия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
20.05 - 21:00 - США − Эквадор
21.05 - 00:00 - Фиджи − Словакия
23.05 - 21:00 - США − Фиджи
24.05 - 00:00 - Словакия − Эквадор
26.05 - 21:00 - Словакия − США
26.05 - 21:00 - Эквадор − Фиджи
Группа C
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РГ (З - П)
|О
|1
|Сенегал
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|2
|Япония
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|3
|Израиль
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|4
|Колумбия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
21.05 - 21:00 - Израиль − Колумбия
22.05 - 00:00 - Сенегал − Япония
24.05 - 21:00 - Сенегал − Израиль
25.05 - 00:00 - Колумбия − Япония
28.05 - 00:00 - Колумбия − Сенегал
28.05 - 00:00 - Япония − Израиль
Группа D
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РГ (З - П)
|О
|1
|Италия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|2
|Бразилия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|3
|Нигерия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|4
|Доминиканская Республика
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
21.05 - 21:00 - Нигерия − Доминиканская Республика
22.05 - 00:00 - Италия − Бразилия
24.05 - 21:00 - Италия − Нигерия
25.05 - 00:00 - Доминиканская Республика − Бразилия
27.05 - 21:00 - Доминиканская Республика − Италия
27.05 - 21:00 - Бразилия − Нигерия
Группа E
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РГ (З - П)
|О
|1
|Уругвай
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|2
|Ирак
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|3
|Англия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
22.05 - 21:00 - Англия − Тунис
23.05 - 00:00 - Уругвай − Ирак
25.05 - 21:00 - Уругвай − Англия
26.05 - 00:00 - Тунис − Ирак
28.05 - 21:00 - Тунис − Уругвай
29.05 - 00:00 - Ирак − Англия
Группа F
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РГ (З - П)
|О
|1
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|3
|Гамбия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|4
|Гондурас
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
22.05 - 21:00 - Франция − Южная Корея
23.05 - 00:00 - Гамбия − Гондурас
25.05 - 21:00 - Франция − Гамбия
26.05 - 00:00 - Гондурас − Южная Корея
28.05 - 21:00 - Гондурас − Франция
29.05 - 00:00 - Южная Корея − Гамбия
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