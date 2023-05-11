ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты

В субботу, 20 мая, стартует чемпионат мира 2023 по футболу среди команд до 20 лет. Молодежный Мундиаль пройдет в четырех городах Аргентины и завершится 11 июня 2023 года.

Изначально турнир должен был пройти в Индонезии. Он мог стать первым международным соревнованием, проведенным в Индонезии, однако страна была лишена права на проведение турнира из-за протестов против участия Израиля.

В ЧМ-2023 примут участие 24 сборные, которые квалифицировались через континентальный отбор. На молодежном мировом первенстве 2023 года имеют право участвовать игроки, родившиеся с 1 января 2003 по 31 декабря 2007 года.

Предыдущий чемпионат мира U-20 был проведен в 2019 году в Польше, чемпионом тогда стала сборная Украины, которой в этот раз не удалось преодолеть квалификационный барьер. В 2021 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.

Групповой этап

В 1/8 финала пройдут победители групп и команды, занявшие вторые места, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места.

Группа A

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О 1 Аргентина 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 2 Узбекистан 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 3 Гватемала 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 4 Новая Зеландия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0

20.05 - 21:00 - Гватемала − Новая Зеландия

21.05 - 00:00 - Аргентина − Узбекистан

23.05 - 21:00 - Новая Зеландия − Узбекистан

24.05 - 00:00 - Аргентина − Гватемала

27.05 - 00:00 - Новая Зеландия − Аргентина

27.05 - 00:00 - Узбекистан − Гватемала

Группа B

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О 1 США 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 2 Эквадор 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 3 Фиджи 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 4 Словакия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0

20.05 - 21:00 - США − Эквадор

21.05 - 00:00 - Фиджи − Словакия

23.05 - 21:00 - США − Фиджи

24.05 - 00:00 - Словакия − Эквадор

26.05 - 21:00 - Словакия − США

26.05 - 21:00 - Эквадор − Фиджи

Группа C

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О 1 Сенегал 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 2 Япония 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 3 Израиль 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 4 Колумбия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0

21.05 - 21:00 - Израиль − Колумбия

22.05 - 00:00 - Сенегал − Япония

24.05 - 21:00 - Сенегал − Израиль

25.05 - 00:00 - Колумбия − Япония

28.05 - 00:00 - Колумбия − Сенегал

28.05 - 00:00 - Япония − Израиль

Группа D

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О 1 Италия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 2 Бразилия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 3 Нигерия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 4 Доминиканская Республика 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0

21.05 - 21:00 - Нигерия − Доминиканская Республика

22.05 - 00:00 - Италия − Бразилия

24.05 - 21:00 - Италия − Нигерия

25.05 - 00:00 - Доминиканская Республика − Бразилия

27.05 - 21:00 - Доминиканская Республика − Италия

27.05 - 21:00 - Бразилия − Нигерия

Группа E

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О 1 Уругвай 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 2 Ирак 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 3 Англия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 4 Тунис 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0

22.05 - 21:00 - Англия − Тунис

23.05 - 00:00 - Уругвай − Ирак

25.05 - 21:00 - Уругвай − Англия

26.05 - 00:00 - Тунис − Ирак

28.05 - 21:00 - Тунис − Уругвай

29.05 - 00:00 - Ирак − Англия

Группа F

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О 1 Франция 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 2 Южная Корея 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 3 Гамбия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 4 Гондурас 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0

22.05 - 21:00 - Франция − Южная Корея

23.05 - 00:00 - Гамбия − Гондурас

25.05 - 21:00 - Франция − Гамбия

26.05 - 00:00 - Гондурас − Южная Корея

28.05 - 21:00 - Гондурас − Франция

29.05 - 00:00 - Южная Корея − Гамбия