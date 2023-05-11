Цуренко прокомментировала победу над Свитолиной в Риме

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала победу над Элиной Свитолиной в первом круге турнира в Риме.

– Честно говоря я была не очень довольна результатами жеребьевки. Играть против соотечественницы – это не очень приятно, особенно, когда ты желаешь Элине успешного камбэка, чтобы она вернула свои позиции в рейтинге. Но ты выходишь на корт для того, чтобы обыграть ее. И это не самое приятное из-за того, что это твоя подруга, твоя соотечественница. Но это такая игра, когда кто-то должен победить, а кто-то – проиграть. В итоге я очень рада, что выиграла. Это был тяжелый матч, потому что Элина очень сложная соперница, у нас было много длинных розыгрышей. Думаю, что эти корты – это знакомая для нее территория, ведь она выигрывала здесь титул дважды, она очень хорошо здесь выступала в последние годы. Так что для меня это хорошая победа.

Думаю, что возвращаться в Тур очень трудно. У меня была немного другая ситуация, но по собственному опыту я знаю, как сложно восстанавливать выступления, потому что долгое время я боролась с травмой, а Элина же родила ребенка. В отличие от нее, мне удалось поиграть с начала сезона, я имею эту матчевую практику. Но это вернется. Элина знает, как играть в теннис. Пожалуй, не мне это комментировать, но возможно, что еще несколько матчей и она будет чувствовать этот игровой ритм и сможет выигрывать больше и больше.