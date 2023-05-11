ОФИЦИАЛЬНО. Уотфорд назначил нового главного тренера

47-летний французский специалист Валерьен Исмаэль назначен на пост главного тренера «Уотфорда».

Данный наставник станет уже 11-м специалистом во главе команды с 2019 года.

В последнее время Валерьен Исмаэль работал в турецком «Бешикташе» и английских клубах «Вест Бромвич» и «Барнсли».

«Шершни» финишировали на 11-м месте в Чемпионшипе по итогам сезона.