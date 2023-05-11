Англия11 мая 2023, 11:55 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Уотфорд назначил нового главного тренера
Француз Валерьен Исмаэль возглавил английский клуб
11 мая 2023, 11:55 |
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47-летний французский специалист Валерьен Исмаэль назначен на пост главного тренера «Уотфорда».
Данный наставник станет уже 11-м специалистом во главе команды с 2019 года.
В последнее время Валерьен Исмаэль работал в турецком «Бешикташе» и английских клубах «Вест Бромвич» и «Барнсли».
«Шершни» финишировали на 11-м месте в Чемпионшипе по итогам сезона.
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хороший тренер, слежу за ним еще с Австрии
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