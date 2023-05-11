Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Уотфорд назначил нового главного тренера
Англия
11 мая 2023, 11:55 |
662
1

ОФИЦИАЛЬНО. Уотфорд назначил нового главного тренера

Француз Валерьен Исмаэль возглавил английский клуб

11 мая 2023, 11:55 |
662
1
ОФИЦИАЛЬНО. Уотфорд назначил нового главного тренера
ФК Уотфорд. Валерьен Исмаэль

47-летний французский специалист Валерьен Исмаэль назначен на пост главного тренера «Уотфорда».

Данный наставник станет уже 11-м специалистом во главе команды с 2019 года.

В последнее время Валерьен Исмаэль работал в турецком «Бешикташе» и английских клубах «Вест Бромвич» и «Барнсли».

«Шершни» финишировали на 11-м месте в Чемпионшипе по итогам сезона.

По теме:
Моуриньо оценил слухи о своих контактах с ПСЖ
Источник: сын Луческу может заменить Реброва на посту наставника Аль-Айна
Аль-Наср и Роналду будет тренировать португальский тренер. Названо его имя
Валерьен Исмаэль Уотфорд назначение тренера
Источник ФК Уотфорд
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Милан может отыграться в ответном матче»
Футбол | 11 мая 2023, 11:19 0
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Милан может отыграться в ответном матче»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Милан может отыграться в ответном матче»

Легенда «россонери» – о шансах команды Стефано Пиоли пройти «Интер»

Мирон МАРКЕВИЧ: «Цыганков раскрылся и надолго не задержится в Жироне»
Футбол | 10 мая 2023, 19:59 7
Мирон МАРКЕВИЧ: «Цыганков раскрылся и надолго не задержится в Жироне»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Цыганков раскрылся и надолго не задержится в Жироне»

Специалист оценил перспективы украинского хавбека

Давайте поговорим. СМИ сообщили, что Довбик дал сигнал турецкому клубу
Футбол | 11.05.2023, 09:56
Давайте поговорим. СМИ сообщили, что Довбик дал сигнал турецкому клубу
Давайте поговорим. СМИ сообщили, что Довбик дал сигнал турецкому клубу
Цуренко в первом раунде турнира в Риме обыграла Свитолину
Теннис | 10.05.2023, 18:10
Цуренко в первом раунде турнира в Риме обыграла Свитолину
Цуренко в первом раунде турнира в Риме обыграла Свитолину
Дерек Боатенг в Днепре: валял дурака, засудил клуб, ушел из-за убийства
Футбол | 10.05.2023, 12:09
Дерек Боатенг в Днепре: валял дурака, засудил клуб, ушел из-за убийства
Дерек Боатенг в Днепре: валял дурака, засудил клуб, ушел из-за убийства
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
хороший тренер, слежу за ним еще с Австрии
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Волейболист ПИВОВАРЕНКО: «Из россии бежал тайно, поздней ночью»
Волейболист ПИВОВАРЕНКО: «Из россии бежал тайно, поздней ночью»
11.05.2023, 07:00 5
Волейбол
Прощальный матч Селезнева: названы дата и место проведения
Прощальный матч Селезнева: названы дата и место проведения
10.05.2023, 12:44 17
Футбол
Космическая зарплата. Месси согласовал контракт с Аль-Хилялем
Космическая зарплата. Месси согласовал контракт с Аль-Хилялем
09.05.2023, 14:41 30
Футбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Я стал другим человеком, у меня было большое эго»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Я стал другим человеком, у меня было большое эго»
09.05.2023, 17:50 20
Бокс
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ? Гол Де Брюйне в ворота Реала был засчитан ошибочно
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ? Гол Де Брюйне в ворота Реала был засчитан ошибочно
10.05.2023, 07:39 31
Футбол
Два разных тайма. Реал и Ман Сити сыграли вничью в полуфинале ЛЧ
Два разных тайма. Реал и Ман Сити сыграли вничью в полуфинале ЛЧ
09.05.2023, 23:54 23
Футбол
Ястремская уверенно обыграла испанку и вышла в основу супертурнира в Риме
Ястремская уверенно обыграла испанку и вышла в основу супертурнира в Риме
09.05.2023, 19:18 7
Теннис
Спрячьте все, бл***. Богуслаев попросил включить его в обмен с рф
Спрячьте все, бл***. Богуслаев попросил включить его в обмен с рф
11.05.2023, 02:23 9
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности