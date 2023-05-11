Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В боях под Бахмутом погиб фанат Динамо
Украина. Премьер лига
11 мая 2023, 10:10 |
318
0

В боях под Бахмутом погиб фанат Динамо

Максим Максименко был бойцом 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ

11 мая 2023, 10:10 |
318
0
В боях под Бахмутом погиб фанат Динамо
ФК Динамо Киев. Максим Максименко

Фанатское движение киевского «Динамо» понесло еще одну потерю. В бою под Бахмутом погиб Максим Максименко, позывной «Аякс» – боец 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

«В течение долгих лет он посещал как домашние, так и выездные матчи «бело-синих». Максим искренне и всем сердцем любил наш клуб.

Коллектив «Динамо» Киев, включая руководство, тренеров, футболистов и всех работников клуба, выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям «Аякса».

Вечная память отважному Герою Украины! Навсегда в строю! Помним и гордимся!», – сказано в сообщении столичного клуба.

По теме:
Свитолина рассказала о главной мотивации вернуться на корт
«За Украину, за Крым». Жена Усика подарила оккупантам минометный снаряд
СЫРСКИЙ: На отдельных участках Бахмута враг отступил на расстояние до 2 км
Максим Максименко фанаты смерть российско-украинская война
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дерек Боатенг в Днепре: валял дурака, засудил клуб, ушел из-за убийства
Футбол | 10 мая 2023, 12:09 3
Дерек Боатенг в Днепре: валял дурака, засудил клуб, ушел из-за убийства
Дерек Боатенг в Днепре: валял дурака, засудил клуб, ушел из-за убийства

Сейчас ганец помогает спасать жизни и строить карьеру талантам из бедных стран…

ФОТО. Российский клуб украл эмблему Днепра
Футбол | 10 мая 2023, 17:08 12
ФОТО. Российский клуб украл эмблему Днепра
ФОТО. Российский клуб украл эмблему Днепра

Подобные новости уже не удивляют

Льюис сделал прогноз на потенциальный бой Усика с Фьюри
Бокс | 10.05.2023, 13:40
Льюис сделал прогноз на потенциальный бой Усика с Фьюри
Льюис сделал прогноз на потенциальный бой Усика с Фьюри
Спрячьте все, бл***. Богуслаев попросил включить его в обмен с рф
Война | 11.05.2023, 02:23
Спрячьте все, бл***. Богуслаев попросил включить его в обмен с рф
Спрячьте все, бл***. Богуслаев попросил включить его в обмен с рф
Два игрока получили восьмерку. Обнародованы оценки за матч Милана и Интера
Футбол | 11.05.2023, 06:23
Два игрока получили восьмерку. Обнародованы оценки за матч Милана и Интера
Два игрока получили восьмерку. Обнародованы оценки за матч Милана и Интера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Цуренко в первом раунде турнира в Риме обыграла Свитолину
Цуренко в первом раунде турнира в Риме обыграла Свитолину
10.05.2023, 18:10 7
Теннис
Волейболист ПИВОВАРЕНКО: «Из россии бежал тайно, поздней ночью»
Волейболист ПИВОВАРЕНКО: «Из россии бежал тайно, поздней ночью»
11.05.2023, 07:00 3
Волейбол
Два разных тайма. Реал и Ман Сити сыграли вничью в полуфинале ЛЧ
Два разных тайма. Реал и Ман Сити сыграли вничью в полуфинале ЛЧ
09.05.2023, 23:54 23
Футбол
Шахтер не сможет играть еврокубковые матчи в Варшаве. Названо новое место
Шахтер не сможет играть еврокубковые матчи в Варшаве. Названо новое место
09.05.2023, 21:29 8
Футбол
Эррол Спенс сделал прогноз на бой Хейни – Ломаченко
Эррол Спенс сделал прогноз на бой Хейни – Ломаченко
09.05.2023, 10:40 1
Бокс
ВИДЕО. Отец Холанда бросал еду в фанов Реала. Его вывели с трибуны Бернабеу
ВИДЕО. Отец Холанда бросал еду в фанов Реала. Его вывели с трибуны Бернабеу
10.05.2023, 09:02 10
Футбол
Экс-первая ракетка мира в третий раз стала мамой
Экс-первая ракетка мира в третий раз стала мамой
09.05.2023, 14:54 3
Теннис
ВИДЕО. Де Брюйне мощным ударом сравнял счет для Манчестер Сити
ВИДЕО. Де Брюйне мощным ударом сравнял счет для Манчестер Сити
09.05.2023, 23:35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности