В боях под Бахмутом погиб фанат Динамо

Фанатское движение киевского «Динамо» понесло еще одну потерю. В бою под Бахмутом погиб Максим Максименко, позывной «Аякс» – боец 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

«В течение долгих лет он посещал как домашние, так и выездные матчи «бело-синих». Максим искренне и всем сердцем любил наш клуб.

Коллектив «Динамо» Киев, включая руководство, тренеров, футболистов и всех работников клуба, выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям «Аякса».

Вечная память отважному Герою Украины! Навсегда в строю! Помним и гордимся!», – сказано в сообщении столичного клуба.