Ангелина Калинина – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Риме.

Во втором раунде основы украинка сразится против Анны Блинковой (№73 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Макнелли – Боузкова. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли между собой 6 раза, украинка выиграла лишь последнюю встречу.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Софии Кенин (№134 WTA) или Арины Соболенко (№2 WTA).

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