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  4. Ангелина Калинина – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
11 мая 2023, 09:46 |
68
0

Ангелина Калинина – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Риме

11 мая 2023, 09:46 |
68
0
Ангелина Калинина – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

11 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Риме.

Во втором раунде основы украинка сразится против Анны Блинковой (№73 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Макнелли – Боузкова. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли между собой 6 раза, украинка выиграла лишь последнюю встречу.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Софии Кенин (№134 WTA) или Арины Соболенко (№2 WTA).

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Источник Sport.ua
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