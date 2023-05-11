ITF11 мая 2023, 09:18 | Обновлено 11 мая 2023, 09:35
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Катарина Завацкая – Маи Хонтама. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире серии ITF W100 в Трнаве
11 мая 2023, 09:18 | Обновлено 11 мая 2023, 09:35
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11 мая украинская теннисистка Катарина Завацкая (№248 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире серии ITF W100 в Трнаве (Словакия).
Во втором круге украинка сыграет с пятой сеяной японкой Маи Хонтамой (№183 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки играли дважды, счет равный.
Победительница встречи в следующем раунде сразится против первой сеяной Анны Каролины Шмидловой из Словакии или Луции Гавличковой из Чехии.
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