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ITF
11 мая 2023, 09:18 | Обновлено 11 мая 2023, 09:35
132
0

Катарина Завацкая – Маи Хонтама. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире серии ITF W100 в Трнаве

11 мая 2023, 09:18 | Обновлено 11 мая 2023, 09:35
132
0
Катарина Завацкая – Маи Хонтама. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

11 мая украинская теннисистка Катарина Завацкая (№248 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире серии ITF W100 в Трнаве (Словакия).

Во втором круге украинка сыграет с пятой сеяной японкой Маи Хонтамой (№183 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли дважды, счет равный.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против первой сеяной Анны Каролины Шмидловой из Словакии или Луции Гавличковой из Чехии.

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Источник Sport.ua
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